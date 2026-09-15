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Tom Pelphrey hace llorar a una embarazada Kaley Cuoco tras ganar un Emmy: "Niña en esa barriguita, papá te quiere"

Tom Pelphrey ha ganado el Emmy a Mejor actor de reparto por Task y ha emocionado a su pareja, Kaley Cuoco, con un romántico discurso dedicado a la actriz de The Big Bang Theory y al bebé que esperan.

Tom Pelphrey y Kaley Cuoco en los Emmy

Reuters

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Helena con Hache
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Tom Pelphrey se ha convertido en uno de los grandes triunfadores de la 78ª edición de los Premios Emmy tras ganar el premio a Mejor actor de reparto en una serie dramática por su papel en Task.

El intérprete, que comparte pantalla con Mark Ruffalo, se ha impuesto en la categoría frente a Patrick Ball (The Pitt), Billy Crudup (The Morning Show), Shawn Hatosy (The Pitt), Gerran Howell (The Pitt), Jack Lowden (Slow Horses) y Carlos-Manuel Vesga (Pluribus).

Tras subir al escenario en la que era su segunda candidatura a los premios (ya estuvo nominado en 2022 como actor invitado por Ozark), Pelphrey arrancó su intervención recordando su recorrido personal, puedes ver el vídeo arriba de la noticia: "Doy gracias a Dios por mi vida y mi sobriedad".

"Agradezco a mi familia y a mis amigos todo su amor y apoyo a lo largo de estos años, desde los Emmy hasta los teatros de formato pequeño y todo lo que hay entre medias", continuaba.

Sin embargo, el instante más emotivo del discurso llegó cuando dedicó el cierre a su pareja desde 2022, la actriz Kaley Cuoco, con quien tiene una hija de tres años, Matilda, y espera actualmente su segundo bebé.

Al escuchar sus palabras, la actriz rompió a llorar de la emoción mientras Pelphrey pronunciaba: "Y a mi actriz favorita de esta sala, mi amor, mi mejor amiga, mi compañera, la muy embarazada Kaley Cuoco: Te quiero más que a nada, y nuestra familia es la joya de la corona de mi vida. Matilda, papá te quiere. Niña en esa barriguita, papá te quiere. Gracias, que Dios os bendiga".

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