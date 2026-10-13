RJ Mitte apareció en un podcast días antes de morir: sus últimas palabras y su deseo con Breaking Bad

Pocos días antes de su fallecimiento a los 34 años en Brownsville, Texas, el actor RJ Mitte, recordado por dar vida a Walter "Flynn" White Jr. en la serie Breaking Bad, concedió sus últimas declaraciones públicas en el podcast de Joe Vulpis.

El actor, que padecía parálisis cerebral al igual que su personaje, se comenzó sincerándose sobre cómo gestionó el éxito masivo tras recibir reconocimientos como el premio del Sindicato de Actores (SAG) o el galardón Harold Russell en 2013: "No soy muy aficionado a los premios. Creo que algunos de mis días más tristes son también mis mejores momentos. Es un rasgo negativo mío, pero cuando recibo un premio, no lo veo como un logro, sino como una oportunidad para superarme".

Durante la conversación con Vulpis, Mitte explicó la inmensa autoexigencia a la que se vio sometido tras la serie de AMC: "[Eso] no significa necesariamente un logro para mí, sino que significa que necesito mejorar, que necesito superarme. Lo veo y me pregunto: '¿Me lo merezco? ¿Realmente merezco este premio?'".

RJ Mitte y Bryan Cranston en Breaking Bad | Cordon Press

Sobre los objetivos profesionales que se trazó desde muy joven, el actor los comparó con una cima difícil de mantener: "De joven me propuse una meta que, en cierto modo, es inalcanzable. Les digo a las personas: 'Mirad, la bajada desde la cima de la montaña es muy larga'. Las vistas son magníficas, pero no se puede estar ahí arriba para siempre".

Al preguntársele si se sintió "en la cima del mundo" en el momento álgido de la serie, reconoció "sí y no", admitiendo que solo hubo "algunos elementos que eran 'de gran nivel'".

Pese a esta exigencia, Mitte siempre mostró un enorme entusiasmo por el legado de la ficción. En su última publicación en Instagram el pasado 7 de octubre, junto a Vulpis, resubió un fragmento del podcast acompañado de la frase: "La familia White no ha terminado".

En el fragmento, el actor explicaba su visión sobre el desenlace de la historia: "No creo que fuera un final. No, creo que ese fue realmente el final del viaje de Heisenberg, pero no creo que ese fuera el final del viaje de Skyler, Walt y Holly. Y, ya sabes, creo que hay muchas preguntas sin respuesta que para ellos probablemente nunca se responderán".

Mitte profundizó sobre el futuro de los personajes afirmando: "Y por eso creo que todavía hay un gran paso para la familia White. Hay más que contar. Siempre hay más que contar, pero hay que contarlo bien".

Asimismo, abordó lo complejo de igualar un éxito de tal magnitud: "Los fans son los que controlan lo que se sigue haciendo... Creo que iría directo a lo más alto. A lo más alto de Netflix, a lo más alto de donde sea que se emita. Yo solo quiero superar a Breaking Bad."

En el ámbito personal, Mitte reveló en el episodio que su verdadera plenitud la encontraba en la ayuda social y el activismo a través de la Fundación Mitte, United Cerebral Palsy y Shriners Children's: "Una de las cosas que más feliz me hace es ayudar a los demás; ahí es donde encuentro mi mayor satisfacción”, agregando que la serie le dio “la posibilidad de prestar mi voz a causas que tienen un impacto significativo".

Sobre el motivo de su entrega a los demás, declaró emocionado: "La tristeza y la desesperación son algo que se enquista en las personas durante mucho tiempo, y vivir así no ayuda a nadie. Cuando ves cómo cambia la vida de alguien, y ves cómo cambia la vida de un niño, no hay nada igual en el mundo".

Hacia el final del programa, Mitte miraba hacia el futuro expresando su deseo de tomarse un descanso a medio plazo: "Me gustaría intentar encontrar algo de tiempo para mí en los próximos dos años. Le digo a la gente que tal vez cuando tenga 40 años, haré algo para mí".

Además dejaba una reflexión final sobre la vida: "Sigue viviendo tu sueño. Siempre le digo a la gente que cualquier sueño puede convertirse en una pesadilla. Sigue adelante, sigue esforzándote. Mientras mi familia esté sana y feliz, yo soy feliz".