La triste despedida de la exnovia del actor RJ Mitte tras conocer su suicidio: "No puedo creer que esto sea real"

La trágica muerte de RJ Mitte a los 34 años el pasado 12 de octubre en Texas ha dejado una profunda huella entre sus seres queridos.

Tras confirmarse la noticia de su muerte por suicidio, su exnovia de la adolescencia Saint Sasha, una fotógrafa residente en Portland, ha compartido un emotivo mensaje de despedida en Instagram acompañado de dos fotografías antiguas de ambos: "Me enamoré por primera vez cuando tenía 18 años. RJ fue la primera persona que me enseñó cómo un hombre debe tratar a una mujer", escribió Sasha.

"Fue la primera pareja que me impulsó y me hizo sentir imparable. Tenía uno de los corazones más bondadosos y excepcionales que jamás haya tenido el privilegio de conocer, y seguía siendo mi amigo. No puedo creer que esto sea real. Jamás podré olvidarlo ni cómo me hizo sentir. Fue único en su especie. Gracias por todo, infinitamente, RJ. Te quiero, amigo", concluía.

La despedida de Saint Sasha a RJ Mitte | Instagram Saint Sasha

El trágico desenlace del actor, recordado por interpretar a Walter "Flynn" White Jr. durante las cinco temporadas de Breaking Bad, se produjo apenas dos días después de cumplirse el primer aniversario de su compromiso matrimonial.

Mitte y Kennedy Suarez, quien trabaja en el área de Recursos Humanos, mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente cinco años, aunque su vínculo se remontaba a más de una década atrás, habiendo sido amigos cercanos antes de convertirse en pareja.

La propuesta de matrimonio tuvo lugar el 10 de octubre de 2025, durante la fiesta por el 30 cumpleaños de ella, durante una gala benéfica celebrada en Carlsbad (California) a favor de la organización United Cerebral Palsy de San Diego, donde el actor ejercía como embajador.

En aquel momento, el intérprete (que padecía parálisis cerebral) expresó con inmensa ilusión su compromiso en declaraciones a la revista People: "Estoy encantado de haber encontrado a mi persona, mi compañera de vida, que me inspira a ser mejor, sin importar lo que estemos haciendo. Kennedy lo es todo para mí, y estoy deseando comenzar oficialmente nuestra vida juntos y ver qué aventuras nos depara la vida".

En su última entrevista concedida el pasado 5 de octubre en el podcast The Joe Vulpis, RJ Mitte dejó una reflexión sobre su mentalidad ante la vida y sus metas profesionales, afirmando que planeaba continuar acudiendo a audiciones y "viviendo el sueño".