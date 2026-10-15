Aaron Paul (Jesse Pinkman) lamenta el suicidio de su compañero de Breaking Bad RJ Mitte y recuerda su última vez juntos: "Eras deslumbrante"

Aaron Paul, reconocido por su papel de Jesse Pinkman en la serie de Breaking Bad, ha publicado un conmovedor tributo a su fallecido compañero de reparto, RJ Mitte, a quien ha recordado como una auténtica "inspiración".

Mitte, quien dio vida a Walter White Jr. y padecía parálisis cerebral, falleció a los 34 años en Texas.

El actor RJ Mitte | Gtres

En sus redes sociales, Paul ha compartido un antiguo vídeo de Mitte en el que el propio actor enviaba un emotivo mensaje abogando por la salud mental y la importancia de no guardar el dolor en silencio: "Hola a todos, espero que estéis bien hoy en este momento de incertidumbre", comenzaba diciendo Mitte en el vídeo.

"Pero me gustaría hablaros un poco sobre la salud mental. Es muy importante cuidar la salud física de uno, pero es igualmente importante cuidar la salud mental. La mayoría de las veces escondemos eso. Escondemos cómo nos sentimos realmente, qué pensamos verdaderamente, los 'estoy bien', 'estoy bien' y 'estoy bien'", continuaba diciendo.

"Pero... ¿es eso lo que realmente sientes? ¿Estás bien? No siempre, pero está bien no estar siempre bien. Pero no está bien guardar ese sentimiento, guardar esas emociones. Así que espero inspiraros a todos y cada uno de los que veáis este vídeo hoy", finalizaba Mitte en el vídeo.

Acompañando ese vídeo, Paul le dedicó un mensaje directo a su compañero en la descripción: "La última vez que nos vimos, no paraba de llamarte Superman. Me recordabas a él porque siempre actuabas con amabilidad y fortaleza. Era deslumbrante".

El intérprete destacó la resiliencia de Mitte a lo largo de su vida y el valor con el que afrontó cada reto: "Nació en un mundo con desafíos, pero nunca dejó que nada de eso se interpusiera en su camino. Qué pérdida tan trágica. Me encantaba tu risa y lo mucho que disfrutabas de la experiencia que todos tuvimos la suerte de vivir con Breaking Bad".

Consternado por el desenlace, Paul aprovechó su mensaje para lanzar una emotiva reflexión: "Espero que quien lea este mensaje y se sienta perdido, triste o inseguro sobre el futuro, por favor, diga algo. La vida es tan especial. Conéctate con alguien a quien quieres y dile que le quieres. RJ, te quiero, amigo. Lo siento mucho".

Horas antes, Paul ya había manifestado estar "desconcertado" mediante un comunicado obtenido por The Hollywood Reporter: "Estoy desconsolado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío", declaró. "Te echaremos de menos. Y a quien lea esto, por favor, sepa que es querido y que no está solo. Recuérdalo siempre".