La bola negra podría ganar el Oscar a Mejor Película, según Variety

Variety, el medio de cine y entretenimiento más prestigioso de Estados Unidos, dedica su cabecera a La Bola Negra, con una entrevista a sus protagonistas, Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau y a Los Javis, y asegura que podría ganar el oscar a Mejor Película, el primero para la plataforma Netflix.

El filme dirigido por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), señala el artículo, ha sido la primera película de habla no inglesa -desde 2011- en ganar el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y podría ser la única aspirante al Oscar capaz de desbancar a La odisea (The Odyssey), según el medio.

Aunque el filme de Christopher Nolan es "técnicamente deslumbrante", la revista recuerda que ha habido otros sorpassos similares, como el que protagonizaron en 2023 Daniel Kwan y Daniel Scheinert -curiosamente apodados Los Daniels- cuando se alzaron con el Oscar a Mejor Película por Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once), frente al consagrado Steven Spielberg y Los Fabelman (The Fabelmans).

Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau en La bola negra | Atresmedia Cine

Netflix ha conseguido varios Oscar con sus películas, pero ninguno de ellos se ha alzado con el de Mejor Película, por lo que, de lograr finalmente el galardón, sería todo un hito para la plataforma de streaming, a pesar de que La bola negra, rodada en 35 milímetros, está hecha para ser vista en una sala de cine, según señala Javi Ambrossi a la revista.

La película se estrena mañana viernes en Estados Unidos, y tiene por delante 47 días para mostrar su desempeño ante el publico estadounidense, en lo que la revista considera toda una "demostración de confianza sin precedentes".

Hace una semana, Variety publicó un artículo con predicciones sobre los Oscar, en los que auguraba diez nominaciones para La Bola Negra: Mejor Película, Dirección, Actor de Reparto (Guitarricadelafuente), Guión Adaptado, Reparto, Montaje, Dirección de Producción, Fotografía, Diseño de Vestuario y Película Extranjera; aunque el que daba como más probable era este último.

El filme, que se hizo con el Premio a la Mejor Dirección de Cannes, narra, a través de varias historias en distintos momentos de la historia, la fractura de España, la guerra civil y su caída en la dictadura de Francisco Franco.

"Es algo que ha afectado a todo el mundo; nuestros bisabuelos estuvieron todos involucrados", señala Guitarricadelafuente en la entrevista. "Forma parte de nuestro ADN en la sociedad española", añade.

Tanto Guitarricadelafuente como Bernardeau, que dan vida a dos soldados de bandos opuestos, se tuvieron que someter a un riguroso entrenamiento militar para el filme, que cuenta con estrellas como Penélope Cruz y Glenn Close.

El director Pedro Almodóvar, uno de los productores de la película, quiso asegurarse que Guitarricadelafuente -que es cantante y debuta en el cine con este papel- pudiera resultar creíble tanto en su faceta como soldado como en la de amante, explica el propio actor.