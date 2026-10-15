Las significativas palabras de Hilary Swank tras anunciar que está embarazada a los 52 años

La oscarizada actriz Hilary Swank, de 52 años, ha anunciado este 14 de octubre que está esperando a su tercer hijo junto a su marido, el empresario Philip Schneider.

Swank ha compartido la noticia mediante un divertido vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando en la oscuridad junto a su marido y sus mellizos de tres años, todos con barras luminosas en sus cuerpos.

El nuevo integrante de la familia hizo una aparición especial, representado como un pequeño bebé con forma de barra luminosa sobre la barriga de la actriz.

Al ritmo de la icónica canción You Ain't Seen Nothing Yet de Bachman Turner Overdrive, la intérprete acompañó el vídeo con un mensaje sobre sus planes: "Mucha gente me ha estado preguntando cuál va a ser mi siguiente proyecto; este llega en diciembre", escribió Swank en la descripción de la publicación.

La ganadora del Oscar y Schneider dieron la bienvenida a sus mellizos, Aya y Ohm, en abril de 2023.

Swank ya compartió su entusiasmo por la maternidad ese año, durante su intervención en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: "Es lo mejor del mundo entero. Sí, es más alegría, más diversión y más agotador. Es mucho más de lo que jamás imaginé. Es más glorioso, es lo más extraordinario del mundo".

Además, en una entrevista concedida en 2024 a la revista PEOPLE, Swank reflexionó sobre cómo su primera maternidad a los 47 años transformó su perspectiva: "Siento que tengo mucha más paciencia y he trabajado mucho en mí misma para ser el tipo de madre que quiero ser, mientras que habría sido muy diferente cuando tenía veinte o treinta años. Ahora puedo dar de forma diferente".