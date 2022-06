'El juego del calamar' será también un reality en Netflix y ya te puedes apuntar al casting

Netflix está trabajando en 'El juego del calamar: The Challenge', un concurso inspirado en la serie surcoreana homónima y que pretende convertirse en "la mayor producción televisiva" de la historia. El concurso, con tintes de "reality show, contará con 456 participantes y 4,56 millones de dólares de premio", según ha contado Netflix hace unas horas en un comunicado.

Con dicho premio, la plataforma rompe todos los récords, otorgando el mayor premio en efectivo en la historia de los reality shows. 456 jugadores reales ingresarán al juego en busca de una recompensa que podría cambiarles la vida. Los concursantes se enfrentarán a través de una serie de juegos inspirados en la serie original 'El juego del calamar'. Sus estrategias, alianzas y carácter se pondrán a prueba mientras los competidores son eliminados a su alrededor. A diferencia de la serie, y como ya te habrás imaginado, aquí no morirá nadie.

La fase de casting está abierta ahora en la web SquidGameCasting.com. Es requisito indispensable para participar en el concurso hablar inglés, aunque los participantes serán de todo el mundo.

El concurso estará dividido en 10 episodios y es una coproducción entre Studio Lambert ('The Circle') y The Garden, parte de ITV Studios, y se grabará en el Reino Unido. Stephen Lambert, Tim Harcourt y Toni Ireland de Studio Lambert y John Hay, Nicola Hill y Nicola Brown de The Garden serán los productores ejecutivos.

'El juego del calamar' tiene el récord como la serie más popular de Netflix de todos los tiempos, con más de 1.650 millones de horas de visualización en los primeros 28 días después de su estreno en septiembre de 2021.

Desde el pasado 12 de junio de 2022 está confirmado oficialmente que 'El juego del calamar' tendrá una temporada 2, anunciando la buena noticia tanto Netflix como el director de la serie, Hwang Dong-hyuk.

