Jude Law se une al Universo Star Wars: Este será su personaje

El ya de por sí amplio universo de Star Wars se continúa expandiéndose gracias a sus series. Las últimas películas de la saga de Skywalker no contentaron a todos los fans, algo que sí está haciendo las series de Disney Plus como 'The Mandalorian', 'El libro de Boba Fett', la continuación de 'The Clone Wars' o la esperada 'Obi-Wan Kenobi'.

Así, durante el evento Star Wars Celebration se han anunciado más historias de la franquicia creada por George Lucas, entre las que han destacado los avances de la temporada 3 de 'The Mandalorian' o de 'Andor', con Diego Luna y disponible el 31 de agosto.

A ellas se les ha unido la noticia sorpresa de que Jude Law protagonizará 'Skeleton Crew', cuyo director será Jon Watts, responsable de la trilogía del SpiderMan de Tom Holland, y el cual abandonó el proyecto de '4 Fantásticos' para centrarse en esta serie.

Jude Law en la premiere de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' | Getty

Jon Watts advierte que "no será una serie para niños"

El director ha asegurado que la serie contará, aparte de Law, con muchos niños. Sin embargo, ha enfatizado en que no tendrá problemas para ponerse seria. Aun así, el tono de esta historia de aventuras será de carácter juvenil.

En cuanto a los detalles de la trama o del resto del elenco, poco más se ha desvelado salvo que se ambientará en los mismos años que 'The Mandalorian' o que la serie sobre Ashoka, previstas para ver la luz en 2023.

De esta forma, Jude Law se une a otra gran saga tras su paso por Marvel con 'Capitana Marvel', su papel de Dumbledore en 'Animales Fantásticos' o como el Doctor Watson en 'Sherlock Holmes'.

Mientras tanto, la vasta mitología de Star Wars se nutrirá de otras producciones como 'The Acolyte', 'Star Wars: Rogue Squadron', 'The Rangers of the New Republic', 'Lando' o una nueva película de Taika Waititi.

