Josh Radnor confiesa la distancia actual con sus compañeros de Cómo conocí a vuestra madre: "No mantienen ni un poquito de cercanía"

Josh Radnor ha roto la ilusión de muchos nostálgicos al contar con absoluta sinceridad cuál es estado actual de la relación entre el reparto de Cómo conocí a vuestra madre.

Según ha declarado del actor en el podcast Half the Picture, ha confesado que los protagonistas de la comedia ya no mantienen "ni un poquito" de cercanía: "No lo digo de forma dramática. Es como en la universidad, donde pasas un tiempo muy intenso con la gente y piensas que vas a estar... no puedes imaginarte no veros todos los días. Y luego simplemente se disipa y uno sale y vive su vida".

El actor detalló el contacto puntual que mantiene con cada uno de ellos. Explicó que habla por mensaje "de vez en cuando" con Jason Segel, que ha visto por Zoom a Cobie Smulders para su podcast de revisión de la serie y que no coincide con Alyson Hannigan desde su boda en enero de 2024.

Pese a la distancia, Radnor insistió en que guarda un gran cariño por todos: "Es más como una familia que como un grupo de amigos, en el sentido de que no eliges a tu familia. Nos eligieron a nosotros mismos. No nos elegimos los unos a los mejoes. Y las dinámicas familiares salen a relucir cuando estás en un entorno así durante tanto tiempo".

Asimismo, matizó que entre ellos existe un amor "profundo, intenso y probablemente eterno, pero no es un amor activo".

Los protagonistas de la serie | Fox

Consciente de las expectativas que genera la mítica ficción de CBS emitida entre 2005 y 2014, el intérprete admitió que entiende la fantasía del público sobre su vida real: "La gente realmente quiere creer que Neil, Jason y yo estamos yendo juntos a bares en la ciudad de Nueva York. La gente realmente quiere creer eso".

La confesión se produce meses después de que Radnor y Neil Patrick Harris trataran en su podcast How We Made Your Mother las fricciones del pasado en el rodaje, donde Harris reconoció que su papel de Barney Stinson "molestaba" a Radnor y este último admitió sus inseguridades por ser entonces el menos famoso del reparto: "Creo que simplemente estaba tratando de manejar muchas cosas y emociones diferentes, y a veces se descontrolaban".