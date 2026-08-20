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HOMENAJE TRAS SU MUERTE

El padre de Hayden Panettiere en Heroes, Jack Coleman, totalmente roto tras su muerte: "Estaba bendecida y maldita a la vez"

Jack Coleman, actor de Heroes, rinde un emotivo homenaje a Hayden Panettiere tras su repentino fallecimiento a causa de una aparente sobredosis.

Jack Coleman y Hayden Panettiere en Heroes

Vídeo: Reuters | Imagen: NBC Universal Television Studio

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La trágica e inesperada muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha dejado desolado al equipo Heroes, la serie que la catapultó a la fama mundial.

Según se ha podido ver en una publicación de Instagram, Jack Coleman, el actor que encarnó a su padre Noah Bennet en Heroes, ha roto su silencio para despedir a la intérprete con una emotiva carta de amor y denuncia.

El veterano actor comenzó recordando el momento en que se conocieron hace dos décadas para el rodaje del episodio piloto, cuando ella tenía 16 años: "Tengo el corazón roto. He querido a Hayden desde el primer día del piloto de Heroes, hace 20 años, cuando se presentó gritando "papá" y me abrazó. Desde ese día, me llamó papi. Ella era Haydini, porque era una maga".

Más allá de alabar su brillante talento actoral y su desbordante alegría en el plató, Coleman rememoró la brutal presión mediática a la que se vio sometida la joven tras alcanzar la cima de la popularidad.

El actor denunció las hostiles preguntas que Panettiere recibía constantemente por parte de la prensa: "Le hacían preguntas desagradables con frecuencia, la mayoría del tipo '¿cuándo vas a perder el control?'. Hoy reconoceríamos esas preguntas como las provocaciones misóginas que eran".

Asimismo, Coleman calificó a los fotógrafos de "predadores" por perseguirla escondiéndose en los arbustos tras su casa y entrando en los jardines de los vecinos: "Fue cazada. Nadie, y menos una adolescente, debería ser blanco de esa manera".

El intérprete concluyó su despedida en la red social reflexionando sobre la enorme sensibilidad de Panettiere: "Hoy me embargan la tristeza y el arrepentimiento. Y la ira. Pero eso lo dejo para otro momento. Ahora quiero recordar a una joven extraordinaria que estaba bendecida y maldita a la vez".

"Era vulnerable. Sentía todo. Eso la convirtió en una actriz extraordinaria y susceptible al dolor. Te quiero, Hayden. Te echaré de menos. Siento mucho que hayas sufrido. Ojalá hubieras recibido esa misma protección. Buenas noches, querida. Y que los coros de ángeles te acompañen en tu descanso", finalizó el actor.

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