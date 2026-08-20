Hilary Duff recuerda con Hayden Panettiere el lado más extraño de ser una estrella infantil: "Éramos muy jóvenes"

La repentina e inesperada muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha provocado numerosos homenajes de amigos y compañeros de profesión. Entre ellos está el de Hilary Duff, que ha aprovechado su despedida para recordar la peculiar experiencia que ambas compartieron al convertirse en estrellas siendo todavía unas niñas.

Aunque nunca llegaron a trabajar juntas, Duff y Panettiere coincidieron durante sus primeros años en Hollywood y terminaron desarrollando una amistad. Las dos alcanzaron la fama siendo muy jóvenes y tuvieron que aprender a desenvolverse en una industria y una exposición pública que todavía no eran capaces de comprender del todo.

"Hay algo extraño en crecer de esa manera", ha reflexionado Duff en su mensaje. La actriz de Lizzie McGuire recuerda que las dos eran "muy jóvenes, sin tener una idea real de cómo darle sentido a nada de aquello".

Precisamente esa experiencia compartida hizo que entre ellas surgiera una conexión especial. Duff ha recordado las noches que pasaban juntas hablando hasta tarde y cotilleando, además de describir a Panettiere como una persona "trabajadora y efervescente".

Sin embargo, sus vidas terminaron tomando caminos diferentes y con el paso del tiempo perdieron el contacto. Una distancia que Duff lamenta especialmente ahora: "Odio que perdiéramos el contacto con los años", ha reconocido en su despedida.

La actriz también ha recordado la sonrisa de Hayden y la energía que desprendía durante aquellos años en los que las dos intentaban abrirse camino mientras crecían ante los ojos de todo el mundo.

Duff ha cerrado su homenaje con un mensaje especialmente doloroso: "Deseo profundamente que este no fuera el final para ti", antes de mandar todo su cariño a la familia de Panettiere y a las personas que estuvieron cerca de ella.

Hayden Panettiere murió el pasado 16 de agosto a los 36 años. Desde que se conoció la noticia, numerosas estrellas que compartieron con ella diferentes etapas de su carrera han querido despedirse públicamente de la actriz y recordar la huella que dejó tanto dentro como fuera de la pantalla.