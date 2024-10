Jason Segel explica por qué dejó Hollywood para vivir en un pueblo tras el éxito de Cómo conocí a vuestra madre

Cómo conocí a vuestra madre es una de las sitcom más queridas de lo que llevamos de siglo. La serie, que está a las puertas de cumplir 20 años desde su estreno, terminó en 2014 tras 9 temporadas. Pero los fans siguen recordando al inolvidable grupo de amigos que se reunía todas las noches en el pub MacLaren's.

Después de su final, sus protagonistas siguieron con sus carreras de una forma desigual. Josh Radnor se casó recientemente y ha estado trabajando en proyectos indies y en la música. Alyson Hannigan se ha dejado ver en algunas comedias, aunque sin mucho éxito. Cobbie Smulders ha estado labrándose una carrera en el cine de acción con sus breves apariciones en las películas de Marvel. Y Neil Patrick Harris también ha tenido una carrera discreta cuyo mayor éxito fue presentar los Oscar de 2015.

'Cómo conocía a vuestra madre' | CBS

Por su parte, Jason Segelparecía que era el que iba a tener una carrera más fructífera en Hollywood ya que en los años anteriores había protagonizado muchas comedias junto a Seth Rogen, Paul Rudd, Jonah Hill, Ed Helms, Cameron Diaz o Emily Blunt.

Sin embargo, al concluir la serie se alejó de Hollywood, apareciendo en alguna serie como Terapia sin filtro, junto a Harrison Ford. Ahora, el actor se ha sincerado de sus motivos para seguir este camino.

"Estaba viviendo mi veintena de una forma realmente feliz. Estaba en Cómo conocí a vuestra madre y también estaba escribiendo un montón de películas que tuvieron éxito", ha señalado en una entrevista en Today. Sin embargo, el actor se dio cuenta que, debido a su apretada agenda, de que no estaba controlando mucho su vida personal, algo que le provocó una extrema infelicidad en las últimas temporadas.

Jason Segel y Alyson Hannigan en 'Cómo conocí a vuestra madre' | CBS

"Me di cuenta de que el arte debe ser un reflejo de lo que uno está viviendo y yo, en realidad, no estaba viviendo muchas cosas", explicó, decidiendo cambiar su entorno con la esperanza de encontrar paz en su vida. "Me mudé de Los Ángeles a un pequeño pueblo en el campo y comencé a hacerme preguntas como: ¿Qué es lo que realmente te gusta? ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Quién quieres ser como actor y artista?", reconoció.

"Estar allí tuvo un efecto secundario realmente interesante al darme cuenta, después de seis semanas, de que, finalmente me sentía tranquilo", admitió en otra entrevista en 2023. "Fue como una experiencia completamente nueva darme cuenta de que cuando alguien de fuera de Hollywood me pregunta: ¿Qué estás haciendo?, se refieren a en qué proyecto estoy ahora mismo. Así que la respuesta es: Oh, voy camino al supermercado, no tengo tres proyectos en desarrollo", confesó.