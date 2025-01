El director de Harry Potter, Chris Columbus, sincero sobre la nueva serie: "Tienen la oportunidad de adaptar cada libro"

El director de las primeras películas de Harry Potter, Chris Columbus, ha expresado su opinión sobre la nueva serie que está desarrollando HBO sobre la saga de los libros de la escritora J.K. Rowling. Además, el director de 66 años ha confesado a quién le gustaría ver en el papel de Voldemort, el famoso antagonista de la saga.

La adaptación de HBO comenzará la fase de producción muy pronto. Lo que se sabe por el momento es que será una serie que contará con 7 temporadas, una temporada por libro, lo que dejará margen para incluir más detalles de los libros que no se hayan visto en las adaptaciones cinematográficas.

Con la poca información aportada, los fans ya están especulando quiénes serán los actores que interpretarán al famoso trío de oro. Por el momento, hay un nombre que resuena con fuerza, y esta serie podría tener ya al nuevo Albus Dumbledore, el actor Mark Rylance. Pero los fans no solo están preocupados por su cast soñado, sino por la fidelidad con la que se adaptarán los libros de su saga favorita.

Columbus, quien también es conocido por haber dirigido películas como Solo en casa y Percy Jackson y el ladrón del rayo, entre muchas otras, ha expuesto su opinión sobre esta nueva serie.

"El hecho de que tengan la libertad de hacer varios episodios para cada libro me parece fantástico", explica el director a People. "Puedes conseguir todo el material de la serie que no tuvimos la oportunidad de hacer. Todas esas escenas geniales que simplemente no pudimos incluir en las películas".

Actualmente el casting de la serie está todavía en marcha, con meros rumores circulando por las redes sociales. Uno de los nombres que más popularidad está ganando para interpretar a Voldemort es el del actor Cillian Murphy.

"Bueno, Cillian es uno de mis actores favoritos, así que sería fantástico", ha confesado Columbus.

"Estoy muy emocionado por el proyecto, porque ellos tienen la oportunidad de adaptar cada libro en 10 horas", añadía también en la misma alfombra roja. "Las primeras películas fueron largas. Nuestra película duró 2 horas y 40 minutos, y la segunda fue casi igual de larga. Tuvimos que cortar mucho de los libros, pero tengo muchas ganas de ver el libro entero en la pantalla", continúa. "No puedo esperar a ver quiénes serán los actores y cómo quedará finalmente todo", expresa el director.

Por el momento tocará esperar a que estos nombres propuestos para el cast se hagan realidad, o no. Así mismo, la serie está prevista para ser lanzada en 2026, o incluso 2027, por lo que la espera se hará larga para todos aquellos "muggles" amantes de la magia.