Negaron a Chris Hemsworth volar al intentar hacer creer que su hijo era su hija: "Se parecen bastante"

Chris Hemsworth es uno de los padres de Hollywood más divertido, aunque en ocasiones sea un poco olvidadizo. Y es que, en una ocasión trato de convencer queuno de sus mellizosera su hija al confundir sus pasaporte.

Esto lo ha confesado él mismo en una entrevista a Harper's Bazaar Arabia junto a su mujer Elsa Pataky tras preguntarle quién de los dos era más capaz de olvidar el pasaporte.

Entonces Elsa ha asegurado que Chris para después el actor de Marvel contar: "Una vez fui al aeropuerto y tenía el pasaporte de mi hija en lugar del de mi hijo… Se parecen bastante", A lo que Pataky responde: "No es cierto".

"Dije: 'Ah, sí, es ella'. Y me respondieron: 'Es un niño. No'. Así que, sí, no funcionó", explica. Para concluir Pataky con un "no pudieron volar".

La pareja tiene 3 hijos. India, de 13 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 11.