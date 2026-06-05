Antena 3 Logo Antena 3
Objetivo TV

Cine

¿Qué estás buscando?

CONFUNDIÓ SUS PASAPORTES

Negaron a Chris Hemsworth volar al intentar hacer creer que su hijo era su hija: "Se parecen bastante"

El actor Chris Hemsworth ha revelado que en una ocasión confundió el pasaporte de uno de sus hijos con el de su hija y no le dejaron entrar en el avión, aunque trato de convencerles que era la niña.

Chris Hemsworth con su hijo Tristan y su hija India

Vídeo: Europa Press I Foto: Reuters

Publicidad

Chris Hemsworth es uno de los padres de Hollywood más divertido, aunque en ocasiones sea un poco olvidadizo. Y es que, en una ocasión trato de convencer queuno de sus mellizosera su hija al confundir sus pasaporte.

Esto lo ha confesado él mismo en una entrevista a Harper's Bazaar Arabia junto a su mujer Elsa Pataky tras preguntarle quién de los dos era más capaz de olvidar el pasaporte.

Entonces Elsa ha asegurado que Chris para después el actor de Marvel contar: "Una vez fui al aeropuerto y tenía el pasaporte de mi hija en lugar del de mi hijoSe parecen bastante", A lo que Pataky responde: "No es cierto".

"Dije: 'Ah, sí, es ella'. Y me respondieron: 'Es un niño. No'. Así que, sí, no funcionó", explica. Para concluir Pataky con un "no pudieron volar".

La pareja tiene 3 hijos. India, de 13 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 11.

Estrenos de cine del 5 de junio: risas y robos en Cada día nace un listo, de Arantxa Echevarría

Hugo Silva en Cada día nace un listo
ObjetivoTV» Cine

Publicidad

Publicidad