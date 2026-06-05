CONFUNDIÓ SUS PASAPORTES
Negaron a Chris Hemsworth volar al intentar hacer creer que su hijo era su hija: "Se parecen bastante"
El actor Chris Hemsworth ha revelado que en una ocasión confundió el pasaporte de uno de sus hijos con el de su hija y no le dejaron entrar en el avión, aunque trato de convencerles que era la niña.
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Chris Hemsworth es uno de los padres de Hollywood más divertido, aunque en ocasiones sea un poco olvidadizo. Y es que, en una ocasión trato de convencer queuno de sus mellizosera su hija al confundir sus pasaporte.
Esto lo ha confesado él mismo en una entrevista a Harper's Bazaar Arabia junto a su mujer Elsa Pataky tras preguntarle quién de los dos era más capaz de olvidar el pasaporte.
Entonces Elsa ha asegurado que Chris para después el actor de Marvel contar: "Una vez fui al aeropuerto y tenía el pasaporte de mi hija en lugar del de mi hijo… Se parecen bastante", A lo que Pataky responde: "No es cierto".
"Dije: 'Ah, sí, es ella'. Y me respondieron: 'Es un niño. No'. Así que, sí, no funcionó", explica. Para concluir Pataky con un "no pudieron volar".
La pareja tiene 3 hijos. India, de 13 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 11.
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