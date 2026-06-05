Estrenos de cine del 5 de junio: risas y robos en Cada día nace un listo, de Arantxa Echevarría

Cada día nace un listo

Cada día nace un listo, la nueva película de Arantxa Echevarría tras ganar el Goya a la Mejor Película por La infiltrada, está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez o Dafne Fernández, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro. Esta sátira mordaz sigue a Toni Lomas, una antigua estrella televisiva arruinada que se reencuentra con un amor del pasado que le propone robar un valioso cuadro.

Duración: 97 minutos.

He-Man y los Masters del universo

En He-Man y los Masters del universo, el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia a la gran pantalla. Esta nueva adaptación de acción transportará a los espectadores al fantástico planeta de Eternia. Esta superproducción la protagoniza Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto o Idris Elba y está repleta de efectos visuales que se perfila como una de las citas obligadas de la temporada para los amantes de la fantasía y la aventura.

Duración: 132 minutos.

Scary Movie 6

El humor políticamente incorrecto y las risas sin complejos vuelven a las salas de cine con el esperado estreno de Scary Movie 6. Funcionando como un reinicio de la franquicia cinematográfica que marcó a toda una generación a principios de los 2000, la cinta promete no dejar títere con cabeza al satirizar los mayores fenómenos del terror contemporáneo y del "horror elevado", con afiladas parodias a títulos recientes como Smile, Longlegs, M3GAN o La sustancia. Una propuesta gamberra dispuesta a conquistar la taquilla estival.

Duración: 95 minutos.

Backrooms

Kane Parson dirige Backrooms, la cinta de terror e intriga que se ha convertido en un fenómeno viral y en la que una paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para salvarlo. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell forman parte del reparto.

Duración: 105 minutos.

La luz

Fernando Franco dirige La luz, un drama moral protagonizado por Alberto San Juan que se mete en la piel de Manuel, un respetado sacerdote que se encuentra a punto de colgar los hábitos para iniciar una nueva vida. Sin embargo, su destino da un vuelco radical cuando los secretos de su pasado amenazan con salir a la superficie, empujándolo a un viaje sin retorno en el que deberá afrontar el peso de sus propios actos y desafiar abiertamente a la propia institución eclesiástica que durante años lo protegió. Pedro Casablanc, Miguel Rellán y María Galiana acompañan a San Juan en el reparto.

Duración: 118 minutos.

Todo lo que nunca fuimos

Todo lo que nunca fuimos es la adaptación cinematográfica de la novela de Alice Kellen, dirigida por Jorge Alonso y protagonizada por Maxi Iglesias, Margarida Corceiro y Sebastián Zurita. La película adapta la primera entrega de la bilogía Deja que ocurra, en la que Leah, una joven aspirante a pintora, intenta recomponer su vida tras una pérdida devastadora. Una historia sobre amor, el mar, las segundas oportunidades y la esperanza.

Duración: 107 minutos.

Rebuilding

Por su parte, Rebuilding, de Max Walker-Silverman, ofrece una mirada serena, sensible y poética a una tragedia, un paisaje y una forma de vida, avivando la reflexión y la esperanza. Cuando un incendio forestal arrasa su rancho, Dusty (Josh O'Connor) se ve obligado a empezar de cero en un campamento de caravanas habilitado por el gobierno. En medio del dolor, encuentra una inesperada red de apoyo en sus nuevos vecinos, entre quienes destaca una joven que acaba de perder a su marido.

Duración: 95 minutos.

La ironía del amor

Otra comedia romántica que llega este fin de semana a las salas es la canadiense La ironía del amor, un clásico sobre el paso de una generación a la madurez, escrita y dirigida por Chandler Levack, y protagonizada por Barbie Ferreira.

Duración: 105 minutos.