Kaley Cuoco pasó más de una década interpretando a Penny en The Big Bang Theory, un papel que exigía una gran expresividad facial y un timing cómico muy preciso. En pleno rodaje de la serie, la actriz decidió probar por primera vez el bótox, sin imaginar que el resultado acabaría jugándole una mala pasada delante de las cámaras.

La interprete ha explicado recientemente en el podcast Not Skinny but Not Fat cómo vivió aquella experiencia: "Mi primer bótox me lo hice en la frente y me hice todo esto y estaba muy emocionada". El problema llegó cuando tuvo que grabar una escena especialmente gestual: "Hay una escena en la que tengo que hacer algo con la cara y no podía moverme. El hecho de que nadie dijera nada —probablemente lo estaban pensando— me dejó sin palabras. No podía creer lo mal que se veía".

La actriz recuerda lo frustrante que fue intentar sacar adelante la secuencia: "Estaba haciendo estos chistes, literalmente, y nada se movía. Mi frente no se movía y parecía que intentaba moverla". Aquello le sirvió de aviso para replantearse cómo y cuándo recurrir a este tipo de retoques: "Fue entonces cuando pensé: '¡Uy! Vamos a calmarlo, vamos a controlarlo'. Así que lo controlé y ahora no me hago la frente".

Aun así, Cuoco no reniega de los retoques estéticos y habla con total naturalidad de ellos: "Me encanta el bótox", aclara, explicando que se lo sigue poniendo en zonas como los ojos y el cuello, además de referirse con humor a sus operaciones de pecho: "Me encantaría un tercer par".

Kaley Cuoco como Penny en 'The Big Bang Theory' | CBS

Hoy, la actriz se toma aquel episodio como una anécdota más de su largo paso por The Big Bang Theory y como un recordatorio personal de que, incluso en Hollywood, a veces se aprende a base de prueba y error.