Priscilla Presley afirma que Lisa Marie perdió las ganas de vivir tras el suicidio de su hijo: "Ya no quería estar aquí"

Priscilla Presley se está abriendo como nunca dos años y medio después de la muerte de su hijaLisa Marie Presley. La actriz ha protagonizado titulares en la última semana debido a la demanda por fraude de sus exsocios comerciales en la que se han revelado detalles de sus memorias aún no publicadas, Softly, As I Leave You: Life After Elvis.

En ellas, se describen cómo fueron los últimos momentos de su hija antes de que Priscilla tomara la decisión de desconectarla de su soporte vital.

Priscilla Presley y Lisa Marie Presley en 2015 | Getty Images

Ahora, la que fuera mujer de Elvis ha concedido una entrevista con People en la que ha asegurado que Lisa Marie llevaba años sin querer vivir desde la muerte de su hijo Ben.

Benjamin Keough, hermano de Riley Keough, se suicidó el 12 de julio de 2020 a los 27 años, marcando profundamente a la hija de Elvis, que jamás pudo superarlo. De hecho, Lisa Marie conservó el cuerpo de su hijo muerto durante dos meses en su casa.

Lisa Marie Presley y su hijo Benjamin Keough | Gtres

De esta forma, Priscilla ha comentado que "Ben fue sin duda el amor de su vida" y que Lisa Marie "no quería estar más aquí tras su suicidio, quería estar con Ben".

"Yo le decía: 'Lisa, tienes a los gemelos. Tienes que cuidarlos'. Lo intentó. De verdad que sí", dijo en referencia a Finley y Harper, ahora de 16 años, a quienes compartía con su cuarto marido, Michael Lockwood.

"Fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis", también ha añadido Priscilla. "Me llevó mucho tiempo aceptar la partida de Lisa".

Lisa Marie Presley murió por una obstrucción del intestino delgado, una complicación derivada de una cirugía bariátrica.