LA ACTRIZ DE CRÓNICAS VAMPÍRICAS
Nina Dobrev, pillada de escapada con Zac Efron una semana después de romper con su prometido
Nina Dobrev, de Crónicas vampíricas, ha roto su compromiso con Shaun White tras cinco años de relación. Apenas una semana después, la actriz ha sido vista disfrutando de una escapada en yate por Italia junto Zac Efron.
Nina Dobrev, la actriz conocida por dar vida a Elena Gilbert en la serie Crónicas vampíricas, ha puesto fin a su relacióncon el snowboarder olímpico Shaun White. La pareja, que llevaba cinco años de relación, había anunciado su compromiso en abril.
La noticia de la ruptura, confirmada a inicios de septiembre, sorprendió a sus seguidores, ya que ambos solían compartir públicamente muestras de cariño y planes de futuro.
Mientras pasa página, la actriz sigue apurando el verano disfrutando de unos días de descanso junto a amigos, entre los que estaba Zac Efron, con quien se les ha visto en actitud cómplice.
Nina ha sido fotografiada disfrutando de un paseo en yate por la costa italiana con Chace Crawford, Miles Teller y Keleigh Teller, a parte de Zac.
En las imágenes compartidas en Instagram por Keleigh Teller, Dobrev aparece luciendo distintos trajes de baño: un bañador negro con cortes abdominales, un bikini floral blanco, gafas de sol, sombrero tipo bucket y copas en mano mientras disfruta del sol y el mar.
Efron y Dobrev tienen una amistad desde hace años, ya que en 2019 la actriz fue invitada a la serie de fitness de YouTube del actor de Baywatch.
La escapada ha sido poco más de una semana después de la ruptura, sobre la que una fuente cercana declaraba a People: "Fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo".
Aunque otra fuente aseguraba: "Ella está devastada. Había una razón: ella quería formar una familia y casarse, y él no", varias han desmentido esto alegando que "ambos querían casarse y tener hijos".
