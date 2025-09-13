El motivo por el que Martin Sheen y Emilio Estevez se negaron a participar en el documental de Charlie Sheen

Charlie Sheen ha estrenado su serie documental para Netflix, llamada Alias Charlie Sheen, en la que explora los momentos más polémicos de su vida y la recuperación de su adicción a las drogas, entre otras cosas.

Paralelamente, el actor de Dos hombres y medio ha publicado sus memorias y han salido a la luz testimonios tan impactantes como en el que revelaba sus experiencias homosexuales.

Charlie Sheen en la docuserie Alias Charlie Sheen | Netflix

Tras lanzarse la docuserie, su director, Andrew Renzi, ha explicado por qué no salen personas tan importantes de su vida como Martin Sheen o Emilio Estevez, el padre y hermano del intérprete.

Pero lo cierto es que fueron los propios actores los que se negaron: "Vi el documental sentado junto a Martin, uno de los primeros cortes de esta película", ha dicho para The Hollywood Reporter.

"Fue lo más aterrador de mi vida. Estaba sentado a mi lado mientras pasábamos por todo ese rollo. Creo que estábamos muy de acuerdo no solo en la idea de que participarían, sino también en la decisión de por qué no lo harían. Nunca hubo un momento en el que pensara: '¡Dios mío, he perdido a la persona que necesitaba!'. Siempre entendí la postura de Martin", ha explicado.

Martin Sheen, Charlie Sheen y Emilio Estevez en 1996 | Getty Images

"Él quería que su hijo tuviera su momento para contar su historia, y no sentía la necesidad de añadir nada a todo lo que vivió. Encontré una forma de integrarlo en la historia que él consideraba casi mejor, así que no fue necesario hacer una entrevista. Y Emilio sentía algo similar", ha contado Renzi.

Martin Sheen tuvo cuatro hijos con su esposa Janet Sheen: Emilio Estévez, Ramón Estévez, Charlie Sheen (nacido como Carlos Estévez) y Renée Estévez.