Josh Radnor confiesa que se ha reconciliado con 'Cómo conocí a vuestra madre': "Huir de Ted me causó dolor"

Ted Mosby es uno de los personajes más recordados de la televisión y 'Cómo conocí a vuestra madre' una de esas series que pasan a la historia. Pero trabajar durante tantos años en un papel tan visible y popular siempre es un arma de doble filo, y su actor Josh Radnor ha sufrido durante años el no poder pasar página de la serie, hasta el punto de molestarse con los fans que la recordaban.

Ahora, a raíz de su reencuentro con su co-star Alyson Hannigan (Lily), Radnor ha tenido una revelación, literalmente: lo mucho que la gente quiere y tiene recuerdos positivos sobre 'Cómo conocí a vuestra madre'. Y en su newsletter ha decidido publicar una larga y sincera reflexión sobre cómo ha sido para él estos años luchar con la sombra de Ted Mosby y su nueva decisión de reconciliarse con su pasado.

Empieza contando su reencuentro con "Ally" y cómo se viralizó la foto en redes: "La cosa más loca pasó: está subiendo al millón de likes y he subido hasta este momento 90.000 seguidores en Instagram. La respuesta a la foto fue tan rompedora y llena de alegría que me vi obligado a tomar nota. La gente parecía muy feliz de vernos juntos de nuevo. Casi aliviados. Y cambió algo en mí", confiesa.

Es entonces cuando termina por reconocer que tiene una "relación complicada" con Ted Mosby y 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Más allá de ser consciente de que la serie cambió su vida y le liberó para perseguir otras pasiones como la composición musical o dirigir películas, afirma que hubo cosas difíciles de estar tanto tiempo en un solo trabajo, y más una popular serie.

"Cuando he intentado hablar de esto públicamente me han acusado de desagradecido o de estropear algo que la gente quiere tanto".

Es entonces cuando, en una larga analogía, intenta explicar cómo se siente comparando su tiempo en la serie con alguien que fue al instituto y, aunque tuvo una buena experiencia, ha crecido y vivido mucho desde entonces. "Pero vayas donde vayas todo el mundo quiere hablar siempre... es del instituto. Y si amablemente sugieres que te gustaría hablar de todo lo demás, la gente se enfada contigo".

"Como podéis imaginar esto me volvía loco a veces: ser reducido, etiquetado, encasillado, envasado en este momento concreto -por muy maravilloso y formativo que fuese- de la vida".

Pero aunque sigue desarrollando su punto de vista y por qué se sentía así, Radnor termina por dar un giro hacia su nuevo descubrimiento.

"Creo que mi frustración con la sombra de Ted y la serie no me han permitido asimilar bien lo mucho que la serie ha significado para la gente, cuánta luz llevó a capítulos muy duros y oscuros de las vidas de la gente", cuenta.

Josh Radnor en 'Cómo conocí a vuestra madre' | CBS

"Creo que huir de Ted me ha causado dolor. Se convirtió un poco en una sombra o fantasma del que no podía escapar. Y me retorcía cada vez que alguien se negaba a llamarme por mi nombre real o hacían cualquier referencia a la serie", confiesa con honestidad.

"Y entonces: la foto con Aly. El gusto de vernos juntos de nuevo. No éramos solo nosotros, dos viejos amigos reencontrándose. Cientos de miles de personas sintieron que se estaban reuniendo con viejos amigos también. [...] Era el momento de pactar una tregua, darme la vuelta y enfrentarme a Ted Mosby. Y en lugar de gritarle o recitarle mis quejas, agarrarle para un abrazo", relata.

Y en un punto mucho más positivo, termina con su decisión: "Prefiero enormemente celebrar esta parte de mí, con las risas y las lágrimas que la serie provocó a todos los que la amaron, en lugar de sentir un halcón sobre mi cuello. Siento que eso es más sano psicológicamente, parar de estar en guerra con esto y vivir en el amor y la gratitud. Ya veremos qué tal lo hago".