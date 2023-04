El inesperado personaje de 'The White Lotus' que VUELVE para la temporada 3

La temporada 2 de 'The White Lotus' fue todo un fenómeno que reunió a los fans de la serie de HBO cada semana para teorizar o escandalizarse con las acciones de sus protagonistas.

Aunque la ficción es una antología y en cada temporada descubrimos un nuevo 'White Lotus' en algún lugar del mundo, la temporada 3 que ya tiene luz verde rescatará a un personaje que ya conocemos.

Tristemente esta vez no podrá ser Jennifer Coolidge, que sí repitió en dos temporadas, pero será alguien 'cercano' a ella: Belinda Lindsey, la encargada del spa en la temporada 1 que (casi) acaba montando un negocio con Tanya.

Belinda y Tanya en 'The White Lotus' | HBO Max

Toda la audiencia empatizó con las esperanzas truncadas y los intentos de Belinda, y pese a que la temporada 3 ya se ha confirmado que será en Tailandia, parece que volveremos a verla. ¿Quizás pidió un traslado después de lo ocurrido? ¿Quizás tenga que ver con el testamento de Tanya?

Aunque no se sabe nada de la nueva trama, Belinda podría no ser la única de la primera temporada que regrese, pues Connie Britton aseguró que su vuelta estaba planeada ya antes de la temporada 2... pero el tiempo dirá.

'The White Lotus' temporada 3 aún no ha empezado su producción, por lo que el estreno no se espera hasta 2025 mínimo.