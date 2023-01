Kim Kardashian ficha a las italianas de 'The White Lotus' para esta sensual campaña en ropa interior

'The White Lotus' ha sido una de las series más comentadas y aplaudidas en 2022 con su temporada 2, y una de las tramas más interesantes ha sido la de dos actrices italianas, Simona Tabasco y Beatrice Granno, las jóvenes locales que causan revuelo por el hotel.

Ambas han sido toda una revelación y su popularidad ha subido como la espuma en muchos países, y la prueba definitiva es su nueva colaboración, ¡con Kim Kardashian!

"¡Vi The White Lotus y tenía que tener a mis chicas!, comentaba Kim en sus redes sociales.

Las actrices curiosamente son mejores amigas en la vida real, y lo llevan siendo unos 10 años, y ahora dan el salto juntas a promocionar la colección de Skims.

Así, la prolífica Kardashian ha presentado su colección para San Valentín, llena de tonos rosas y rojo corazón con ambas actrices desplegando su sensualidad y complicidad.

Campaña de Skims con 'The White Lotus' | Instagram @kimkardashian

"Me lo he pasado genial con el shooting de la campaña de San Valentín de SKIMS. Tener la oportunidad de trabajar con mi amiga Simona y vivir juntas nuestra primera campaña de moda global es algo muy especial", asegura Beatrice, que interpreta a Mia.

"¡Me encanta todo lo que representa SKIMS! Salir en una campaña de moda global con Beatrice que celebra la amistad, a las mujeres y sentirse empoderada y sexy en tu propio cuerpo es un gran premio", asegura también Simona.

En las redes de Skims tienes más vídeos y fotos de las actrices.