'The White Lotus 2' ha sido muy aplaudida por todos los fans que ya se enamoraron de la primera entrega. Tras el éxito de la serie no se sabía como iba a continuar esta segunda temporada ubicada en Sicilia, Italia, y el resultado no ha podido ser mejor.

Todos los personajes son nuevos en la temporada 2 salvo el interpretado por Jennifer Coolidge, Tanya McQuoid, quien se convierte en la protagonista indiscutible al final de la entrega.

¡Cuidado a partir de este momento hay SPOILERS! Tanya llega a Sicilia junto a su marido, Greg, pero su esposo acaba marchándose a los pocos días diciendo que tiene asuntos de trabajo, aunque abandona el país en medio de una situación muy extraña y enfrentado con Tanya.

Jennifer Coolidge y Jon Gries como Tanya y Greg en 'The White Lotus' | HBO MAX

Después, la millonaria conoce a un grupo de amigos gays que se hospedan en el hotel y que pronto hacen una bonita amistad. Ellos adoran su aura de diva y ella se deja querer por sus lujos y adulaciones.

Aunque, poco a poco, va viendo actitudes un tanto extrañas hasta que al final de la serie se da cuenta que estos gay, liderados por Quentin, planean matarla. Un plan creado por Greg quien repartiría su fortuna con ellos.

Al final, Tanya acaba matando a todos en un barco tras robarle la pistola con la que la iban a matar, pero su destino estaba marcado ya acaba muriendo ella también al tirarse del yate en el que están. Una muerte que su creador, Mike White, explica aquí.

'The White Lotus' | HBO Max

Ahora, tras este dramático momento Jennifer Coolidge ha hablado para 'Vulture' y ha explicado el momento en el que supo el destino de Tanya y cómo intentó cambiar su final:

"Lo supe muy pronto. Incluso antes de que estuviera planeando que sería en Italia, Mike me dijo que me quería en 'The White Lotus 2'. Y luego, no sé cuántos meses después, me llamó un día y me dijo 'bueno, supongo tengo que decirte esto ahora para que puedas prepararte. Morirás, Jennifer. Morirás en 'The White Lotus 2' . Y dije '¿qué? ¡No, tienes que estar bromeando! ¿En cierto?'. Traté de disuadirlo, pero Mike es muy fuerte. Dijo que iba a tener un final trágico y se mantuvo firme", explica Vulture.

Para después explicar que el director prefiere mostrar las cosas como son y no siempre hay finales felices para las personas: "Mike White es muy realista. No creo que todos lleguen a ser héroes al final o que todos vivan al final. Es triste. Finalmente puede perdonar a su madre en la primera temporada, encuentra a este tipo y termina siendo un ser humano horrible. Él trata de matarla. Sería genial si saliera disparada del agua y al final estuviera viva, pero a Mike le gusta ceñirse a la realidad. Tanya estaba condenada. Creo que se tenía que ir!".

Pero es que lo peor no es que ya Tanya haya muerto, sino que Greg, encima, se quedaría con toda su herencia: "Mike me ha dicho que Greg no solo recibe todo su dinero, sino que no tiene que compartirlo con Quentin. Es lo peor, ¿verdad?".