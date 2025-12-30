Ian Ziering, de Sensación de vivir, demandado por agresión y utilizar su fama para desprestigiar a la víctima

Ian Ziering, el actor estadounidense ampliamente reconocido por haber dado vida a Steve Sanders en la icónica serie juvenil Sensación de vivir, ha mantenido su presencia vigente en el mundo del entretenimiento gracias a proyectos como la franquicia Sharknado.

Acostumbrado a estar en el foco mediático por su trayectoria profesional más que por polémicas personales, el nombre de Ziering ha aparecido recientemente en los medios por un motivo muy distinto que ha vuelto a resurgir después de casi 2 años.

El actor se enfrenta ahora a una demanda por presunta agresión, relacionada el altercado ocurrido en la víspera de Año Nuevo de 2023 en Los Ángeles.

Los actores de Sensación de Vivir: Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green, Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth e Ian Ziering | Cordon Press

Según la denuncia, presentada por Jacob Hernandez, de 20 años en la época de los hechos y recogida por People, el incidente se produjo la noche del 31 de diciembre de 2023 en una calle concurrida de la ciudad californiana.

Hernandez y un amigo circulaban en mini-motos cuando se detuvieron frente al vehículo de Ziering, lo que desencadenó una confrontación.

La demanda alega que Ian salió de su coche y comenzó a gritar y empujar a Hernandez sin provocación, haciendo que ambos motoristas cayeran al suelo y sufrieran lesiones, además de daños en sus motocicletas.

El documento también afirma que varias personas que acudieron en apoyo del joven se vieron involucradas en una pelea que, según el demandante, fue captada en vídeo.

Hernandez sostiene que Ziering utilizó su fama para influir en la narrativa pública y en las autoridades, lo que llevó al arresto de Jacob en mayo de 2024, aunque los cargos penales finalmente no fueron presentados por la fiscalía.

"(Hernández) tuvo su nombre negativamente plasmado en los medios como resultado del megáfono público que (Ziering) sostuvo, mintiendo por omisión en múltiples entrevistas, haciendo aparecer a (Hernández) como el agresor", se alegaba en los documentos.

"(Hernández) no quiere salir de su casa por temor a la humillación pública ni abrir sus aplicaciones de redes sociales, ya que la historia (de Ziering) fue publicitada vilipendiando a (Hernández)", añadía el expediente.

El demandante asegura que el impacto mediático del incidente le generó problemas de salud mental y busca compensación por daños tanto compensatorios como punitivos, además de solicitar un juicio con jurado.

Por su parte, Ziering había publicado anteriormente su versión de los hechos en redes sociales, afirmando que actuó en defensa propia mientras intentaba evaluar daños a su coche, y que tanto élcomo su hija, presente en el vehículo durante el incidente, salieron ilesos.