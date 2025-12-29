Sale a la luz la crisis nerviosa de Chevy Chase que supuso su despido de Community: "¡Que os j*dan a todos!"

La sitcom Community está considerada como una de las series más imaginativas de la pasada década. Ambientada en una universidad pública, esta historia nos presentó al elenco más loco de la pequeña pantalla y, a base de capítulos que reinventaban el género, consiguió ganarse un puesto en la cima de la televisión.

Sin embargo, a lo largo de sus seis temporadas (a la espera de la película que prometieron en su día), la comedia no estuvo exenta de polémicas. Y es que, tras su cuarta entrega, la producción despidió a Chevy Chase, uno de sus actores protagonistas.

Chevy Chase y Joel McHale en Community | Cordon Press

Quien encarnara a Pierce Hawthorne en la ficción tuvo un desencuentro con sus compañeros Donald Glover e Yvette Nicole Brown. Durante la trifulca, el intérprete utilizó la palabra N, totalmente vetada en Estados Unidos.

Ahora, con el estreno de su documental I'm Chevy Chase and you're not, nuevas informaciones han visto la luz. Un acontecimiento que se remonta a 2012 y que ahora se refieren a él como un "colapso total" en plena crisis nerviosa.

Ha sido el director Jay Chandrasekhar, responsable de algunos episodios de Community, el que ha revelado exactamente cómo fue la situación. Y es que, tras la discusión con sus compañeros de reparto y la filtración del momento justo en el que Chase utiliza la palabra, el actor llegó completamente enfadado al set.

"Irrumpió en el set y dijo: Quién me ha jodido", comenta el director. "Mi carrera está arruinada. ¡Estoy arruinado", continúa antes de recrear los gritos de Chase: "¡Que os jodan a todos!".

Chevy Chase y Donald Glover en 'Community' | NBC

Sin embargo, Jay no ha dado más detalles sobre qué fue lo que dijo exactamente Chase cuando se enfrentó a Ivette y Glover; aunque los informes de la época sí pusieron la palabra N en su boca.

Sea como sea, Chevy Chase apareció brevemente por última vez en el primer capítulo de la quinta temporada en una grabación que no le llevó tan siquiera a compartir escenario con el resto del elenco.

Si bien su carrera jamás se recuperó tras el despido de Community, sí ha continuado trabajando en pequeñas películas, mientras que su documental ya ha sido estrenado, repasando su vida en detalle.