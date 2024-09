Jennie Garth arremete contra el reboot de Sensación de vivir: "Ojalá no lo hubiera hecho"

El reboot de Sensación de Vivir, emitido entre 2008 y 2013, no fue muy bien recibido por la crítica y público, cuyos fans no se encontraron con la misma esencia de la serie de los años 90 que convirtió en un fenómeno cultural juvenil gracias a Luke Perry o Shannen Doherty, ambos ahora fallecidos.

Jennie Garth, otra de sus protagonistas fue una de las que se embarcó en este remake y, según ha contado, no le gustó nada la experiencia de repetir su papel de Kelly Taylor.

Jennie Garth y Shannen Doherty en 2008 | Cordon Press

Así lo ha asegurado junto a Brian Austin Green, Gabrielle Carteris e Ian Ziering en una charla con los fans. "Ojalá no lo hubiera hecho. Sin ofender", dijo Garth según ha recogido People. "El productor era amigo de un amigo y recuerdo que vino a mi salón, hizo sentarme y me dijo que era una oportunidad única en la vida. Me pidió que lo hiciera y no supe cómo decirle que no. Pero la gente fue muy amable y dio todo lo mejor".

Tanto Carteris como Green añadieron por qué no quisieron participar en esta nueva versión. "Nunca quise hacerlo. Me sorprendió mucho que estuvieran haciendo una nueva serie. Pensé: ¿Es que lo anhelan tanto que vas a intentar reinventarlo una y otra vez?", señaló la actriz, mientras que el intérprete opinó: "Sin ofender en absoluto, hace 10 años de esa serie y para mí ya está bien, terminado".

Graduación de Sensación de Vivir | Cordon Press

En aquel reboot solo retomaron sus papeles Garth, Shannen Doherty y Tori Spelling. Sin embargo, el reparto original se reunió para otro proyecto en 2019: una suerte de documental ficticio en el que los actores interpretaban sus vidas 20 años después de Sensación de vivir.