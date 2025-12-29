Las 7 parejas que nos han tenido en un sinvivir en 2025

En los últimos meses les han pasado muchas cosas a las parejas de nuestras series turcas favoritas. Algunas han contado con la simpatía de los guionistas y han tenido bastantes, que no muchos, momentos de felicidad. Otras han tenido menos suerte y han vivido demasiadas situaciones críticas. Varias han llegado a su punto y final, mientras que otras están en un permanente punto y seguido. Y finalmente, hay algunas que han sido una sorpresa de tal magnitud que aún estamos intentando asimilar cómo es posible que esos dos personajes estén juntos.

Entre la miel y la hiel

Dos de las parejas que han vivido momentos de gran felicidad y de inmensa tristeza han sido las protagonistas de Una nueva vida y Renacer.

El esperado “sí, quiero” de Ferit y Seyran marca un nuevo rumbo en su historia | Antena 3

Por un lado, Ferit y Seyran han ido de reconciliación en reconciliación pasando por algún que otro divorcio. Se han querido más que nunca y han estado tan distantes que parecía imposible que volvieran a compartir algo más que un frío saludo.

Pero #SeyFer es muy fuerte y cada vez que su relación se derrumba, recogen los pedazos, los reajustan y reconstruyen lo que otros o ellos mismos habían destruido.

Ellos saben que juntos están mejor. Juntos son felices. Pero el destino, su familia, la mansión y más de un personaje con siniestras intenciones se empeñan en que su matrimonio sea un continuo ir y venir.

¿Llegará el día en que estabilidad sea sinónimo de #SeyFer?

Esta noche, en Renacer: la tensión sexual entre Bahar y Evren explota en el pasillo | Antena 3

Casi lo mismo podría decirse de Bahar y Evren en Renacer. En su caso, su relación es mucho menos trágica y con menos dosis de drama, pero también es una continua montaña rusa.

Es cierto que este año han tenido más momentos buenos que malos. Durante bastante tiempo consiguieron estabilizar su relación, ser felices y, además, hasta su entorno comenzó a verlos como pareja sin poner demasiadas trabas.

Sin embargo, Bahar parece condenada a no ser feliz y Evren parece ser incompatible con una familia.

Cuando rozaban la felicidad, Bahar sintió vértigo, pánico escénico o miedo al futuro y huyó de su felicidad. Y Evren tomó el guante y buscó otro camino, que lo llevó a otra mujer, aunque sus ojos, sus gestos y sus sentimientos son absolutamente transparentes incluso para los miopes.

¿Llegará el día en el que vuelvan a tomar café en la terraza del hospital como algo más que buenos amigos?

El amor no tiene edad

Este año nuestras series turcas favoritas también nos han mostrado que el amor no tiene edad.

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan! | Antena 3

En Una nueva vida hemos sido invitados privilegiados a una boda que se retrasó varias décadas. Desde el primer día que los vimos juntos, supimos que Halis y Hattuçtenían algo especial. Y ese algo especial era una historia inconclusa.

Son dos personajes a los que a veces odiamos y a veces queremos, pero a pesar de esa diversidad de emociones, lo cierto es que su boda fue una de las más especiales del año que ahora termina (y la noche de bodas tampoco la olvidaremos).

Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar | Antena 3

Si esa boda la esperábamos y la deseábamos desde hacía mucho tiempo, la que nos cogió con el paso cambiado fue la de Gülçiçek y Rehaen Renacer. Es cierto que su romance se fue fraguando poco a poco a base de consultas médicas, visitas sanitarias a domicilio y continuas revisiones de la tensión arterial.

Ellos son felices y verlos juntos nos hace felices a nosotros porque en el maremagnum emocional que es el hospital Fundación Peran, su relación es un remanso de paz y tranquilidad.

Por cierto, justo es reconocer el importante papel que tuvo Nevra en esa relación. Cuando ninguno daba una lira por esa pareja, ella lo vio claro. Ojalá tuviese esa visión con otras relaciones de su entorno.

¿Hay esperanza?

La boda de Aziz Uras y Seren en Renacer | Antena 3

De hecho, Nevra debería recuperar ese instinto para intentar ayudar a Seren y Aziz Uras a reconducir su relación (si es que eso es posible). Han tenido crisis anteriores, pero esta vez tienen posturas casi irreconciliables. Él insiste en que no fue infiel (aunque todos vimos que sí) y ella no quiere perdonar ni la traición, ni la mentira, ni la actitud. ¿Punto y final o punto y seguido?

Suna y Abidin | antena3.com

Si Seren y Aziz Uraz están en un momento crítico, Suna y Abidin ya han pasado esa fase y nos duele profundamente comprender que tal vez lo suyo es ya pasado. Apostamos fuerte por esa pareja, pero de nada sirve nuestro apoyo si ellos no dan un paso adelante. Suna tuvo la oportunidad, pero las circunstancias, el miedo, las inseguridades y las malas influencias la sobrepasaron.

Ahora mismo, Suna intenta salvar su matrimonio con Kaya (más por orgullo que por amor) y Abidin ha demostrado ser un caballero comprometiéndose con la hija de Sefika. ¿Hay esperanza para ellos?

La pareja sorpresa

Pero, sin duda, si ha habido una pareja totalmente inesperada ha sido la de Sehmuz e Ifakat. ¿En qué momento Sehmuz se fijó en su cuñada? ¿En qué momento ha aparecido el instinto maternal de Ifakat? Aunque si lo pensamos bien, si Una nueva vida fuese un cuento de hadas no sería nada descabellado que uno de los terribles ogros estuviera con la malvada madrastra.

No sabemos qué recorrido tendrá esta pareja, pero, desde luego, se han ganado a pulso el título de pareja sorpresa de 2025 y nos ha demostrado, una vez más, que en una serie turca casi todo es posible.

¿Qué les deparará 2026 a todas estas parejas?