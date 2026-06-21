El homenaje de Jennifer Aniston a James Burrows tras su muerte: "Fue como un padre para mí"

James Burrows, director y creador de series míticas como Cheers, ha fallecido a los 85 años. Jennifer Aniston, que le conoció cuando Burrows se hizo cargo de dirigir el episodio piloto de Friends, ha querido rendirle un precioso homenaje en el que queda claro que tuviera una relación muy estrecha, llegando a decir que fue como un padre para ella. Así ha querido dejarlo por escrito en su última publicación de Instagram.

"Oh dios mío, papá Burrows. La cosa más dura de escribir esto es que tu dedicaste toda tu vida a hacer que la gente se sintiera amada, y ahora me parece imposible resumir esos en unos pocos párrafos.

Él nos llamaba 'niños', "¿dónde están los niños?", "vamos a ver si los niños pueden hacer que el chiste funcione". Sin presiones.

Sus propios e increíbles hijos fueron lo suficientemente generosos para compartirlo con todos los que fuimos afortunados de disfrutar de su maravillosa presencia. Él fue una figura paterna para mi. Se preocupó por mí, se alegró por mí, me enseñó, me guió y me sostuvo durante los peores y los mejores momentos de mi vida. Nos mimó muchísimo.

Sobre todo nos enseñó, a los niños, lo importante que era querernos y respetarnos unos a otros. Cuidar de los otros y apoyarnos los unos en los otros, sin importar qué pasara. E hicimos justo eso.

Echo de menos tu voz. Echo de menos tu risa. Echo de menos tu genialidad. Dondequiera que estés espero que alguien esté preguntando "¿dónde están los niños?"".

Jennifer Aniston no ha sido la única en querer despedirse públicamente de James Burrows, y también lo han hecho desde sus cuentas personales Matt LeBlanc o David Schwimmer, con mensajes igual de emotivos.