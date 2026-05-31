Emilia Clarke recuerda su miedo en las escenas de sexo en Juego de Tronos y las compara con su nueva serie: "Lloré por mi yo más joven"

Emilia Clarke alcanzó la fama mundial interpretando a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos a los largo de ocho temporadas. Su popularidad la llevó a ser la reina indiscutible de la televisión durante casi una década, pero su abrupto e impopular final, unido a varios fracasos en su salto al cine (Terminator Genesis, Solo), lastraron su carrera.

Emilia Clarke como Daenerys en 'Juego de Tronos' | HBO

Echando la vista atrás, la actriz ha hablado en una entrevista con Variety y ha recordado su complicado comienzo en la serie de HBO, reconociendo lo mal que lo pasó al descubrir que tenía que rodar escenas de desnudez.

Según ha explicado, cuando le fue concedido el papel, ella estaba eufórica, asegurando que estuvo "tres semanas de fiesta". Sin embargo, durante unas vacaciones con sus padres, leyó sus escenas íntimas por primera vez. "Lloré de miedo. ¿Te imaginas el terror?", ha asegurado.

A pesar de su rechazo, Clarke ha señalado que no experimentó nada malo en el rodaje, aunque sí "una insensibilidad general" ya que tenía 23 años en aquel entonces y tenía que rodar desnuda rodeada de desconocidos.

Daenerys y Khal Drogo | HBO

"He experimentado falta de consideración en otros trabajos, lo cual creo que se podría haber evitado con un poco de consideración", ha matizado.

Por el contrario, la actriz protagoniza otra escena de sexo en su próxima serie para Prime Video, Criminal, la cual ha dicho fue un sueño: "Entré al plató y vi cómo se comportaba la directora Dee Rees, y fui al baño y lloré por mi yo más joven, que no tuvo esa oportunidad".

La actriz Emilia Clarke | Gtres

Este 2026, Clarke estrenará Criminal junto a Charlie Hunnam, Adria Arjona, Luke Evans, Michael Mando o Richard Jenkins y trata sobre una historia intergeneracional de familias conectadas a través de una historia criminal compartida.

Esta serie puede significar un nuevo punto en la carrera de Clarke, ya que apenas ha participado en algunos títulos independientes en los últimos años, además de salir en Invasión secreta, serie de Marvel que tampoco fue bien recibida.