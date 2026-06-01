¿Abandonará Alexa Demie su carrera como actriz tras Euphoria? Esto es lo que ha dicho la actriz de Maddy sobre su futuro

Alexa Demiese dio a conocer gracias a su interpretación de Maddy en la temporada 1 de Euphoria. La actriz es uno de los pesos pesados de la serie de HBO pero, a pesar de su magnetismo, no ha hecho muchos más trabajos.

Y es que, tras el regreso de la temporada 3 de Euphoria, muchos de sus compañeros se han labrado una larga carrera como actriz pero Alexa no ha trabaja más allá de la serie.

Ahora, la intérprete ha ofrecido una entrevista a The Hollywood Reporter donde habla sobre su futuro dentro del mundo de la actuación: "Tengo metas y cosas que quiero", afirma, "pero prefiero mantenerlo en privado".

"Me gusta mi vida así y no la cambiaría", explica. Y es que, es cierto que a pesar de haberse convertido en toda una estrella a sus 35 años poco se sabe de ella y de su vida privada.

The Hollywood Reporter, explica que los rumores sobre su iba a dejar de ser actriz se deben a una serie de comentarios que hizo para The A24 Podcast que fueron malinterpretados.

Así, explicaba entonces que antes de lograr entrar en Euphoria estuvo a punto de tirar la toalla porque todos los papeles principales iban para actores blancos. Y Alexa es de origen mexicano.

Alexa Demie como Maddy en Euphoria | HBO Max

"Lo estaba leyendo y me impactó mucho, y seguí teniendo esa experiencia. Estaba harta de entrar en esas habitaciones".

"Esto fue durante esa época en la que eres joven y cada pocos meses piensas: 'Lo dejo, lo dejo'. Pero conociéndome, jamás lo habría dejado. Soy más del tipo de persona que piensa: 'No, voy a demostrar que puedo hacerlo'".

Además, revela que Sam Levinson pensaba que no era "la adecuada para el papel" de Maddy. "Yo era como Juana de Arco. En ese momento ya no se trataba de conseguir la serie, sino de entrar en esa sala y hacerme notar".

"Es como si pensaras que no lo quiero. La gente te quita el control. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir?".