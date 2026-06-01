El abogado de Michael Jackson confiesa su mayor arrepentimiento en su juicio por abuso sexual infantil: "¿Cómo puedes dormir?"

El reputado abogado defensor Mark Geragos, conocido por haber representado a la superestrella del pop Michael Jackson y al asesino convicto Scott Peterson, ha aprovechado su intervención en el escenario del evento CrimeCon 2026 en Las Vegas para revelar cuál es el mayor arrepentimiento que arrastra de ambos procesos judiciales.

El abogado Mark Geragos en 2026 | Cordon Press

El letrado ha confesado que cometió un grave error al oponerse frontalmente a que los medios de comunicación grabaran dentro de las salas de vistas: "No había cámaras en la sala del tribunal. Siempre he dicho que lo peor que hice en el caso de Peterson, y diría lo mismo de Michael Jackson, en ambos casos, fue que no hubiera cámaras en la sala", ha confesado con rotundidad.

Según explica el abogado, la ausencia de una señal de televisión directa provocó que la opinión pública se intoxicara a través de las redes sociales, perjudicando seriamente la imagen de sus defendidos: "Porque el público se enteró por internet, y cuando no hay un jurado aislado, eso es difícil de superar. La gente pensaba que no tenía emociones".

Michael Jackson con Wade Robson, documental Leaving Neverland | HBO

Mientras que Scott Peterson fue declarado culpable en 2004 del asesinato de su esposa embarazada y actualmente cumple una condena de cadena perpetua, el Rey del Pop fue absuelto en el año 2005 de los cargos de abuso sexual infantil.

Un pasado que, a pesar de la sentencia absolutoria, sigue persiguiendo al cantante a lo largo de los años en el terreno público, especialmente tras el estremecedor relato de abusos de Michael Jackson por parte de los hermanos Cascio. Una situación de constante debate mediático que a Geragos le sigue pareciendo un reto profesional y moral muy complejo.

El abogado, que a lo largo de su carrera ha llevado los casos de figuras tan polémicas como los hermanos Menéndez o el cantante Chris Brown, ha querido responder con dureza a todos los que cuestionan su labor en los tribunales.

"La gente a menudo me pregunta: '¿Cómo puedes dormir por la noche haciendo lo que haces?'", ha relatado el letrado antes de lanzar su declaración más rotunda: "Lo que sí me quita el sueño es cuando creo que estoy defendiendo a un cliente inocente. Es entonces cuando pierdo el sueño".