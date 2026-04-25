Helena Bonham Carter abandona la temporada 4 de The White Lotus a los pocos días de comenzar el rodaje: "No encajaba"

Tras tres temporadas, The White Lotus es una de las series más seguidas de la actualidad y su creador, Mike White, tenía todo listo para embarcarse en una nueva aventura por tierras francesas.

Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola en la temporada 3 de The White Lotus | Max

El director había comenzado la producción de la cuarta temporada en varios hoteles de Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, con un reparto compuesto por Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani o Nadia Tereszkiewicz. Aunque el gran nombre iba a ser el de Helena Bonham Carter.

Sin embargo, la actriz ha abandonado inesperadamente el rodaje según ha informado Deadline pocos días después de comenzar la grabación en la Riviera francesa.

Helena Bonham Carter | Gtres

"Con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién iniciado, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba una vez estaba en el set", declaró un portavoz de HBO a Deadline. "El papel se ha replanteado, se está reescribiendo y se buscará una nueva actriz en las próximas semanas. HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo grandes admiradores y esperan con ilusión colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto", ha añadido.

Un movimiento algo extraño, tal y como señalan desde el medio, ya que la actriz fue la primera en ser contactada y presumiblemente iba a tener un gran peso en la historia.