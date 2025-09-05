The White Lotus 4 ya tiene destino: La nueva temporada volverá a Europa

Una de las series que más éxito y calado ha tenido entre el público en los últimos años es The White Lotus. La temporada 3 ha dejado a los fans ansiosos por la cuarta entrega y, cómo no, con su nuevo destino.

Se había especulado con que la serie creada por Mike White podría viajar hasta tierras japonesas, pero tal y como informa Deadline, la nueva temporada se ambientará en una ubicación muy distinta.

Walton Goggins y Aimee Lou Wood en The White Lotus | HBO Max

Tras los exclusivos resorts de Hawái, Italia y Tailandia, las próximas vacaciones de sus nuevos personajes serán en Europa. Concretamente, en el famoso Grand-Hotel du Cap-Ferrat, ubicado en la Riviera Francesa. Un lugar vinculado con Hollywood por su proximidad a Cannes.

Riviera Francesa. Costa Azul. Playa de Pampelonne | Imagen de Dronepicr en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0 Deed

Aún sin confirmación oficial por parte de HBO, no está claro si el rodaje será en un Four Seasons, como viene siendo habitual, o si será en varios espacios, como sucedió en la tercera temporada.

Saint Jean Cap Ferrat | Pixabay

"Para la cuarta temporada quiero alejarme un poco de las olas rompiendo en las rocas", dijo White según recuerda Deadline.

De lo que no hay duda es que la serie rotará en cada temporada de continente y no se descarta que en futuras entregas lleven la producción a Australia o, incluso, se exploren climas más frescos, aunque "a Mike White no le gusta el frío", según dijo su socio de producción.

Se espera que la producción comience en 2026 y durante los próximos meses se desvele parte del elenco.