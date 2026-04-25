NO VOLVERÁN A GODOLKIN
Cancelan Gen V, el spin-off de The Boys, tras dos temporadas y adelantan los planes para sus personajes
La serie Gen V ha sido cancelada tras dos temporadas en medio de la emisión de la última temporada de The Boys. Mientras, la precuela, Vought Rising, tiene previsto su estreno en 2027.
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Una de las series más impactantes de los últimos años es The Boys, que cierra su historia con su quinta y última temporada actualmente en emisión en Prime Video.
Tal ha sido su éxito, que la plataforma de streaming está preparando un auténtico universo al más puro estilo Marvel -aunque más retorcido y a menor escala- de los 'súpers'. En 2023, el primer spin-off de la serie fue Gen V, cuya historia seguía a un grupo de jóvenes con poderes en la universidad para superhéroes de Godolkin, donde descubren que se está buscando un virus capaz de acabar con todos ellos.
Gen V tuvo una temporada 2 que expandía su conexión con The Boys, pero lamentablemente para los fans, los productores Eric Kripke y Evan Goldberg han anunciado la cancelación de la serie.
"Aunque nos encantaría poder continuar la fiesta una temporada más en Godolkin, estamos comprometidos a seguir desarrollando las historias de los personajes de la Gen V en la quinta temporada de The Boys y en otros proyectos de VCU (Vought Cinematic Universe) que están por venir. Volveréis a verlos", han declarado en un comunicado a Variety, adelantando que sus persoanajes volverán en próximos títulos de la franquicia.
Con el final de The Boys y la cancelación de Gen V, la única serie del universo de los 'súpers' que queda en pie es la precuela Vought Rising, que narrará los orígenes de Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash) en la década de 1950. Su estreno está previsto para 2027.
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