La posible causa de la muerte de Hayden Panettiere: sufrió una aparente sobredosis en Carolina del Sur

Después de darse a conocer el fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, se han esclarecido nuevos detalles sobre la causa de su muerte.

Según las confirmaciones del Departamento de Policía de Greenville y fuentes policiales a TMZ, Hayden Panettiere sufrió una aparente sobredosis y un paro cardíaco antes de fallecer el domingo 16 de agosto a los 36 años.

Hayden Panettiere | Gtres

Los agentes de policía y el personal médico de emergencia acudieron a una residencia de Greenville, Carolina del Sur, alrededor de las 13:50 horas (hora local) tras recibir la alerta de una amiga de la intérprete, quien llamó al 911 al encontrarla inconsciente.

Los servicios de urgencia desplazados al lugar intentaron reanimar a la actriz mediante técnicas de "soporte vital cardíaco avanzado", que incluyeron RCP, medicación especial, tubos de respiración y monitorización del ritmo cardíaco.

A pesar de los intensos esfuerzos y de las continuas compresiones torácicas practicadas por los paramédicos, Panettiere fue declarada muerta de forma oficial a las 14:32 horas.

Hayden Panettiere en Scream 6 | Gtres

Según las grabaciones de audio de las comunicaciones policiales obtenidas por la revista PEOPLE, los funcionarios de emergencias mencionaron una "sobredosis" y un "paro cardíaco" durante la intervención.

Actualmente, tanto el Departamento de Policía de Greenville como la Oficina del Médico Forense del Condado lideran las pesquisas para esclarecer el suceso, aunque las autoridades han querido dejar claro que "la investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas".

La causa oficial de su fallecimiento no se dará a conocer de manera definitiva hasta la realización de la autopsia.