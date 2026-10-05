La publicación de Tom Cruise tras la humillación por el gran fracaso de su última película, Digger, su peor estreno en décadas

El actor Tom Cruise ha querido pronunciarse tras el fuerte golpe comercial que ha sufrido Digger, su último y ambicioso proyecto.

Y es que la estrella de Hollywood de 64 años y cuatro veces nominado al Oscar se ha enfrentado al peor estreno en taquilla de su carrera en casi dos décadas con Digger, una oscura sátira política dirigida por el oscarizado cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu.

La producción de Warner Bros., que contó con un elevado presupuesto de 125 millones de dólares, recaudó tan solo 8 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en salas, convirtiéndose en una de las mayores decepciones en taquilla del año.

Para encontrar una cifra de estreno tan baja en la trayectoria de Cruise hay que remontarse al año 2007, cuando el drama bélico Leones por corderos se estrenó con 6,7 millones de dólares, aunque con un presupuesto de producción de 35 millones de dólares que representaba una fracción de lo invertido en esta ocasión.

A pesar del contundente tropiezo económico de la película, que había promocionado intensamente en sus redes durante las últimas semanas, Cruise se mostró tranquilo e intentó restar tensión al asunto a través de una publicación compartida en su cuenta de Instagram: "DIGGER ya está oficialmente en cines y me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos. Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos".

Las palabras de agradecimiento del actor llegan poco después de que confesara abiertamente las expectativas comerciales que tenía puestas en la producción.

Durante una proyección previa organizada para los miembros del Sindicato de Productores de América la semana del 27 de septiembre, Cruise declaró: "Espero que la película tenga éxito para que otras personas reciban y ganen dinero, todos recibáis bonos de Navidad y luego podáis seguir adelante, y se puedan hacer otras películas como esta".

Tom Cruise en Digger | EFE

La alianza profesional con Iñárritu (quien hizo historia al convertirse en el tercer director en ganar dos premios Oscar consecutivos a Mejor Director por Birdman y El Renacido) se perfilaba como una clara apuesta por parte de Cruise para alzarse con el codiciado Oscar en la categoría de mejor interpretación.

Sin embargo, la reacción de la crítica especializada ha supuesto un duro baño de realidad, acumulando un simple 51% de valoraciones positivas en el portal Rotten Tomatoes y convirtiéndose en la película peor valorada del actor en casi una década.

Entre las reseñas más duras destaca la de Nick Schager en The Daily Beast, quien ha definido la película como "una sátira tediosa que arremete contra la codicia capitalista, el lucro antiambiental, la corrupción desenfrenada y el horrible narcisismo con toda la crudeza de la pala que venera su protagonista".