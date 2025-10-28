¿Habrá romance entre Will y Mike en el final de Stranger Things? Noah Schnapp aviva los rumores

Han pasado más de nueve años desde que conocimos al elenco de niños que jugaba a Dragones & Mazmorras antes de enfrentarse al terrible Demogorgon. Stranger Things se convirtió en todo un fenómeno de Netflix y ahora, casi una década después, estamos a punto de despedirnos de la ficción para siempre.

Poco queda ya de aquellos niños, a quienes hemos visto convertirse en adolescentes a lo largo de las temporadas e incluso, de cara a esta última entrega, ya en adultos. Al menos en la vida real. Eso sí, el cariño que se ganaron el día de su estreno se mantiene intacto en el final que está por llegar.

Si bien es cierto que Eleven y Mike fueron la pareja romántica más aplaudida, la serie nos ha presentado múltiples relaciones entre sus protagonistas. Desde Jonathan y Nancy hasta Dustin y su querida Suzie (con perdón de Steve): las cinco temporadas de Stranger Things han tenido todo tipo de idas y venidas del corazón.

Will Byers (Noah Schapp) en 'Stranger Things' | Netflix

Ahora bien, hay una que solo existe, al menos por el momento, en la imaginación de los fans. Will reveló su enamoramiento hacia Mike en una sola mirada durante la cuarta temporada y, desde entonces, son muchos los que sueñan con que el ya conocido como fenómeno Byler si haga realidad.

El actor que encarna a Will, Noah Schnapp ha publicado dos vídeos en redes sociales que han sido como echar gasolina al fuego. En el primero de ellos, suena la canción I Think We’re Alone Now de Tiffany y el texto es de lo más misterioso: "Esta canción aparecerá en la temporada 5... Me pregunto por qué".

Así, los seguidores se pusieron manos a la obra para lanzar todo tipo de especulaciones. Y es que la letra de la canción y la cara de sorpresa de Schnapp son más que suficientes como para que las probabilidades de ver a Byler en pantalla suban.

No obstante, el actor ha ido más allá y publicó un segundo vídeo con intenciones aclaratorias. Aunque, más bien, hace justo lo contrario.

Noah reacciona a la pregunta por excelencia: "¿Byler ocurrirá o no?". Eso sí, su respuesta mantiene el mismo misticismo que el vídeo anterior: "Os encanta decir esto. Y yo nunca me entero. Probablemente sea el comentario más comentado en todos mis videos nocturnos. Y siempre lo ignoro".

El final de Stranger Things está a la vuelta de la esquina y, hasta que se estrene su último capítulo el 31 de diciembre, no hay que dar nada por sentado.

Sin embargo, hay que reconocer que lo más probable es que Byler permanezca siempre en el imaginario colectivo y que la relación entre Mike y Eleven sea lo que marque esta tanda de episodios final. Aunque, valorando los vídeos de Noah, es muy factible que Will finalmente encuentre el amor en la serie.