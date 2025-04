Noah Schnapp revela cómo le afectó salir del armario antes del rodaje de Stranger Things 5: "Ha sido increíble"

En enero de 2023, Noah Schnapp confirmó su homosexualidad a través de un vídeo de TikTok en el que se comparó con su personaje en Stranger Things, Will Byers, el cual está enamorado de su amigo Mike. Poco después, el actor afirmó que dar vida a Will influyó en la aceptación de su propia sexualidad, llegando a admitir que si no fuera por él "aún estaría en el armario".

Algunos de sus compañeros en la serie, como Millie Bobby Brown o Finn Wolfhard, reaccionaron a la revelación del intérprete, demostrando su alegría por él.

Noah Schnapp y Finn Wolfhard en Stranger Things | Netflix

Poco después de la noticia, los actores se volvieron a reunir para rodar la última temporada de Stranger Things. Un momento importante en la vida de Noah Schnapp, que ha contado cómo le afectó anunciar que era gay antes de filmar.

"Ha sido increíble, es una experiencia mucho mejor poder entrar en ese set y saber que por fin estoy viviendo con sinceridad", declaró Schnapp a Variety durante el estreno en Broadway de Stranger Things: The First Shadow. "No tener que esconderme hizo que esta temporada fuera muchísimo mejor".

Millie Bobby Brown y Noah Schanpp en Stranger Things | Netflix

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de su estreno -para la que Millie Bobby Brown pide paciencia- la temporada 5 de Stranger Things saldrá a la luz este 2025, resolviéndose el destino de los personajes que han enamorado a millones de fans a lo largo de la última década.