El gran logro de Kunal Nayyar que une su destino al de Raj en 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' ha pasado a la historia de las sitcoms más longevas de la televisión. A lo largo de sus 12 temporadas, el público se enamoró de aquellos 'frikis' que compaginaban sus carreras como físicos con una pasión compartida por sagas como 'Star Trek' e innumerables cómics.

Uno de los más entrañables durante la serie fue Rajesh Koothrappali, al que conocemos mejor como Raj. Además de por ser un rarito, se le discriminaba a veces por su procedencia india. Kunal Nayyar es el actor que le daba vida al astrofísico hindú. Para Nayyar, despedirse de este personaje, y de la serie que le hizo famoso, fue un adiós muy doloroso.

"Acabar con Big Bang fue como romper con el amor de mi vida", se sinceró en una entrevista en el programa de Lorraine. A pesar de ello, pudo superar su dramática ruptura, y hemos podido verle actuar más tarde en thrillers como 'Criminal' o 'Suspicion'.

Lo que no sabíamos es que ahora hay ha habido otra faceta de su vida en la que se parece a Koothrappali desde hace poco, y es que Kunal Nayyar ha conseguido doctorarse en la Universidad de Portland. No en astrofísica, sino en Humanidades. Y no porque haya estudiado para llegar al Doctorado, sino porque la Universidad ha decidido otorgarle la distinción al actor británico por su contribución filantrópica y humanitaria a la sociedad.

Kunal Nayyar ha querido tener unas palabras de agradecimiento a través de su cuenta de Instagram, en la que ha recordado también al que fuera su personaje a lo largo de las 12 temporadas de 'The Big Bang Theory': "Nunca pensé que interpretar al Dr. Rajesh Koothrappali durante 12 años me honraría con un Doctorado de verdad. Gracias, Universidad de Portland, por este honor. Ya podéis llamarme Dr. Kunal, no me importará".

Este tipo de distinciones son habituales en las universidades de Estados Unidos donde se cursan carreras humanísticas, que suelen doctorar de forma honorífica a personalidades de las Bellas Artes especialmente reconocidas, lo cual incluye a muchos intérpretes que ya han merecido este tipo de reconocimiento, como Morgan Freeman o Jennifer Garner.

