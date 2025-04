NO ESTARÁ EN EL REGRESO DE LA SERIE

¿Recuerdas a Dewey en Malcolm? Las imágenes del actor Erik Per Sullivan tras 18 años sin aparecer en público

Tras confirmase que Malcolm in the Middle regresará con más episodios, ahora, hemos podido ver al actor Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, después de 18 años alejado del foco mediático.