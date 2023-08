Francia Raísa responde si fue "obligada" a donar su riñón a Selena Gomez y si hay "problemas" entre ellas

Selena Gomez y Francia Raisa eran inseparables y así lo demostraron en múltiples ocasiones, incluso, en los momentos más difíciles cuando Raisa le donó un riñón a la estrella de Disney Channel quien iba a perderlo debido al lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a múltiples órganos.

Sin embargo, la amistad entre ellas se vio deteriorada tras 15 años después de que, el pasado mes de noviembre de 2022, se vieran envueltas en una polémica tras un desafortunado comentario que la cantante realizó durante una entrevista sobre su documental 'My mind and Me'.

Selena Gomez y Francia Raísa | Getty Images

La polémica entre fandoms se acentuó cuando Raisa dejó de seguir en redes sociales a Selena. El pasado mes de mayo, Raisa afirmó que había sido víctima de bullying en Internet y había recibido comentarios "bastante malos" por parte de los fans de la actriz de 'Solo asesinatos en el edificio'.

Tan solo unos días atrás, parece que la polémica se había calmado cuando, con motivo del 35 cumpleaños de Raisa, Selena compartió una fotografía en Instagram felicitándola por su día especial con un emotivo mensaje, pero Francia no interactuó con la publicación lo que provocó que los fans volvieran a preocuparse por el estado de su amistad.

Ahora, tras meses de polémicas y de rumores especulando sobre la verdadera voluntad de Raisa y haber sido obligada a donar su riñón a Gomez, la actriz de 'Cómo conocí a tu padre' ha aclarado su posición y ha hablado sobre su amistad con Selena durante el podcast 'Good Guys'.

"He dicho esto antes, pero ese fue un momento en el que lo sentí en mi corazón", ha aclarado sobre la donación. "Nadie me obligó a hacer nada. Surgió de la bondad genuina de mi corazón, y he sido muy bendecida desde entonces".

Francia también ha afirmado que entre Selena y ella "no hay problemas" y ha admitido que "nunca en mi vida imaginé" que una donación de riñón podría causar tanta polémica y revuelo en redes sociales.

Anteriormente, en 2018 durante una entrevista para Self, Francia ya habló sobre dicho gesto y cómo vivió la noticia de su compatibilidad. "Un día recibí una llamada telefónica de Selena, un FaceTime, y ella dijo: 'Tú. ¡Eres compatible!'", relató Raisa que confesó que en ese momento "se enfadó" al saber que alguien le había dado la noticia a Selena antes de que ella pudiera hacerlo.

"Tenía una forma en la que quería decírselo cuando tomé la decisión", explicó. "Sabía que iba a suceder, solo necesitaba ese tiempo".