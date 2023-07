El ensordecedor silencio de Francia Raisa al mensaje de amor de Selena Gomez, a quien donó un riñón, tras su supuesta pelea

El pasado mes de noviembre de 2022, Selena Gomez y Francia Raisa se vieron envueltas en una polémica que provocó que la amistad que han compartido durante 15 años se deteriorara. Las actrices eran inseparables y así lo demostraban públicamente, incluso, en los momentos más duros cuando Raisa le donó un riñón a a Gomez, que iba a perderlo debido a la enfermedad autoinmune que sufre, el lupus.

Sin embargo, tras un desafortunado comentario que la cantante realizó durante una entrevista sobre su documental 'My mind and Me', parece que Raisa y Gomez comenzaron a distanciarse y la polémica entre fandoms surgió en redes sociales cuando Raisa dejó de seguir en Instagram a la actriz de 'Solo asesinatos en el edificio'.

Selena Gomez y Francia Raísa | Getty

Meses después, el malentendido continúa afectando a sus vidas. Recientemente, Raisa ha confesado que ha estado recibiendo comentarios "bastante malos" y ha sido víctima de bullying a través de las redes sociales.

Ahora, con motivo del 35 cumpleaños de la actriz de 'Cómo conocí a tu padre', Selena ha compartido una publicación en Instagram dedicándole una bonita felicitación con la que parece haber calmado la polémica por su amistad. "El más feliz de los cumpleaños para este ser humano especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te quiero", ha comentado Gomez en el pie de foto.

Junto al emotivo mensaje, Selena ha publicado tres fotografías en las que ha recordado momentos del pasado juntas y que han alcanzado más de 2 millones de 'me gusta' en una hora. En una de las imágenes las actrices están celebrando el cumpleaños de la cantante del año pasado y en la otra de 2017 ambas sostienen una copa de champán en un coche, a pesar de conocer que la posible razón de su distanciamiento tuviera que ver con el consumo de alcohol.

Con dicha publicación, muchos fans han pensado que las actrices han hecho las paces y recuperado su amistad. Sin embargo, sus seguidores sospechan que no ha sido así al darse cuenta de que Raisa no ha interactuado con la publicación en su Instagram. No ha comentado ni ha compartido la publicación en sus propias historias de Instagram a pesar de haberlo hecho con felicitaciones de otros amigos. Además, los fans también se han percatado de que todavía no sigue de vuelta a Selena en Instagram.