Francia Raisa denuncia el odio de los fans de Selena Gomez tras donarle un riñón y distanciarse: "Espero que te arranquen el otro"

Una polémica en redes sociales entre Selena Gomez y Francia Raisa provocó que la amistad que ambas han compartido durante 15 años se deteriorara el pasado mes de noviembre.

La actriz de 'Cómo conocí a tu padre' y la cantante habían sido inseparables desde pequeñas. Estaban tan unidas que en 2017, Raisa le donó un riñón a Gomez. La cantante iba a perderlo debido a la enfermedad autoinmune que sufre, el lupus.

Sin embargo, el pasado noviembre, cuando Selena realizó un polémico comentario durante un reportaje para la revista Rolling Stone con motivo del estreno de su documental sobre salud mental, 'My mind and Me', su amistad comenzó a deteriorarse.

La estrella de Disney Channel confesó que su "única amiga en la industria es Taylor Swift". Unas palabras que rápidamente se difundieron en Internet y que no sentaron demasiado bien a su amiga Raisa, quien respondió "Interesante..." y dejó de seguir a la cantan, lo que creó un inmenso revuelo en las redes.

Selena se defendiódiciendo: "Lo siento por no mencionar a todas las personas que conozco". Pero en marzo, se arrepintió de sus palabras y compartió unas palabras más dedicadas a Raisa: "Nunca, nunca, nunca estaré más en deuda con una persona que con Francia".

Meses después, ambas continúan viéndose afectadas por la polémica que ha surgido en torno a ellas y parece que su relación no se ha recuperado.

A principios de mayo, Raisa tuvo que enfrentarse a varias preguntassobre su amistad y su relación actual con Selena mientras paseaba a su perro. La actriz se negaba a contestar y cambiaba de tema cada vez que le preguntaban por la cantante, por su amistad e incluso sobre si la volvería a seguir en redes sociales.

La actriz, que recientemente ha estrenado la segunda temporada de 'Cómo conocí a tu padre', prefirió no hacer ninguna declaración. Sin embargo, tras semanas de especulaciones, se ha pronunciado sobre el acoso.

Francia Raisa está sufriendo ciberbullying

Raisa ha confesado para TMZ que está sufriendo bullying a través de las redes sociales y que algunos comentarios han sido "bastante malos".

"Creo que uno de los que más me han dolido ha sido: 'Espero que alguien te meta por el c*ño y te arranque el otro riñón, p*ta de mierda", ha compartido la actriz.

Francia ha señalado que "de ninguna manera o forma se perdona el bullying, especialmente para Selena". Y se ha dirigido a la cantante y a sus fans por primera vez tras la polémica: "Literalmente ella tiene toda una organización sin ánimo de lucro dedicada a la salud mental. El hecho de que ahora esté siendo acosada por cómo soy, me está afectando mentalmente. Para mí, no es lo que nadie quiere para alguien. Y ella literalmente está ahí afuera diciendo: 'Por favor, parad', así que no entiendo a los que se están contradiciendo en internet".

Selena se ha pronunciado numerosas veces en contra del acoso online. Hace tan solo unos meses, la cantante mandó un mensaje de paz y pidió a sus fans ('selenators') que dejaran de mandarle mensajes de odio a la modelo Hailey Bieber tras la polémica en la que ambas se llevan viendo envueltas durante añospor su relación con Justin Bieber.

"Nadie debería experimentar odio o bullying. Yo siempre he defendido la amabilidad y de verdad quiero que todo esto pare", dijo Selena en una historia de Instagram.

Raisa ha confesado que en su lucha contra el ciber-acoso está esforzándose "para no escuchar y no leer los comentarios".

"Estoy muy feliz, estoy viviendo mi vida. Le envío amor a todo el mundo. Lo entiendo. He sido una fan acérrima de mucha gente cuando crecía. Lo entiendo totalmente, pero no es agradable", ha dicho la actriz y ha querido añadir un mensaje a aquellos que hacen bullying: "Lo digo no solo conmigo, sino con todo el mundo, por favor parad".

Por el momento, Selena no ha contestado públicamente a las declaraciones de Raisa.