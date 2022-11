Francia Raísa, que donó un riñón a Selena Gomez, reacciona al comentario de que "su única amiga" en la industria es Taylor Swift

Selena Gomez ha estrenado su documental, 'My Mind and Me', donde se abarcan los últimos años de la vida de la estrella y los problemas a los que se ha enfrentado, desde físicos, de carrera hasta de salud mental.

La actriz y cantante se muestra mál vulnerable que nunca y explica cómo ha sido vivir con lupus, que llegó a tener pensamientos suicidas y que ha pasado por cuatro centros de rehabilitación.

También le diagnosticaron con un trastorno bipolar, y el cóctel de medicamentos la convirtió en dependiente y provocó consecuencias como el hecho de que lo más seguro es que no pueda quedarse embarazada.

Ahora Selena ha cumplido 30 años y se encuentra en un lugar mejor y en paz consigo misma, y el documental ha recibido muchas alabanzas por poner de manifiesto la importancia de la salud mental en primer plano.

Sin embargo, también ha habido un foco de polémica a raíz de un comentario de Selena hablando sobre cómo no encajaba con las demás chicas de la industria.

"Nunca encajé con un grupo guay de chicas celebrities. Mi única amiga en la industria en realidad es Taylor", confesaba refiriéndose a Taylor Swift.

Pero la controversia ha estallado cuando la actriz Francia Raísa ha reaccionado públicamente a este comentario en redes sociales. En una cuenta que destacaba la quote, Francia escribe: "Interesante".

Francia es amiga de Selena Gomez desde hace muchos años y es conocida mundialmente por haberle donado un riñón en 2017 y, en palabras de Gomez, "salvarle la vida".

Así, parece que a Raísa, que ahora es una de las protagonistas de 'Cómo conocí a tu padre' junto a Hilary Duff, no le ha sentado muy bien la insinuación de que Selena no tiene más amigas.

La noticia ha estallado en TikTok, donde además los usuarios se han dado cuenta de que Francia ha dejado de seguir a Selena en Instagram.

Además, también se han hecho eco de un comentario de Selena a la polémica respondiendo a un TikTok con un: "Perdón por no mencionar a toda la gente que conozco", lo que ha avivado más el fuego.

Por otro lado muchos fans de Selena han defendido a la joven con multitud de vídeos y posts anteriores donde reconoce y agradece a Francia, y además explican que, en el contexto del documental, Selena se refería a la industria musical en concreto y a las artistas pop, y por eso solo menciona a Taylor Swift y no otras amigas como Francia o Cara Delevingne.

