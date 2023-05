Francia Raisa no quiere ni hablar de Selena Gómez, a la que donó un riñón, tras la polémica sobre su amistad

La actriz de 'Como conocí a tu padre', Francia Raisa, y la estrella de Disney Channel, Selena Gomez, han compartido una bonita amistad y han estado muy unidas desde hace 15 años. Ambas actrices se conocieron de pequeñas y desde entonces habían sido inseparables hasta el pasado mes de noviembre de 2022, donde surgió una polémica donde se pudo comprobar que su amistad se había deteriorado.

Ahora, Francia Raisa se ha tenido que enfrentar a varias preguntas sobre su relación con Selena después de que un periodista se la encontrara por la calle mientras paseaba a su perro en Studio City, un distrito de Los Angeles. La actriz cambiaba de tema cada vez que le preguntaba sobre el estado de su amistad con la cantante, incluso se negó a contestar si la volvería a seguir en redes sociales o si volvería a repetir la experiencia de ser donante de órganos.

El distanciamiento entre Selena Gomez y su amiga Francia Raisa

Selena Gomez sufre lupus, una enfermedad que ataca al propio sistema inmunitario, debido a esto la actriz de Disney Channel tuvo problemas con su riñón. La amistad entre ambas actrices era tan fuerte y estaban tan unidas que Raisa le donó un riñón a Gomez en 2017.

Tras este gesto, ambas actrices, publicaban en sus redes sociales fotos juntas presumiendo de la fortaleza de su amistad. Selena, además, agradecía públicamente el gesto que su amiga había tenido con ella. "No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi preciosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana".

Sin embargo, cinco años después, en noviembre de 2022, cuando la actriz y cantante realizó un reportaje para la revista 'Rolling Stone' con motivo del estreno de su documental 'My mind and Me' en Apple TV, en el que hablaba sobre salud mental, relataba su experiencia en la lucha contra la depresión y la ansiedad, se inició un conflicto entre ambas en redes sociales debido a unas declaraciones que realizó Gomez.

Selena declaró en el reportaje que su "única amiga en la industria es Taylor Swift". Estas palabras se convirtieron rápidamente en virales y las redes se llenaron de usuarios analizando la relación de ambas y posicionándose en un bando o en otro. Las declaraciones de la actriz ofendieron a Raisa quien comentó: "Interesante". Acto seguido dejó de seguirla en redes sociales.

La cantante se defendió de las críticas diciendo: "Lo siento por no mencionar a todas las personas que conozco". Lo que confirmó el inicio del deterioro de su amistad.

Sin embargo, Selena pareció arrepentida con la elección de sus palabras y en marzo afirmó: "Nunca, nunca, nunca estaré más endeudada con una persona que con Francia".

Por lo que parece, 6 meses después del incidente, su amistad no ha progresado y Francia prefiere esquivar hablar sobre Selena y concentrarse en sus proyectos profesionales. La actriz ha estrenado la segunda temporada de 'Cómo conocí a tu padre' y ya está disponible en Disney+.