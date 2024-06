Evangeline Lilly anuncia que se retira a los 44 años: "Alejarte de la riqueza y fama puede dar miedo"

Evangeline Lilly se dio a conocer en el mundo entero hace cerca de 20 años tras dar vida a Kate Austen en Lost (Perdidos), la serie ya de culto que le abrió las puertas de Hollywood de par en par.

Después ha continuado con una exitosa carrera formando parte de dos sagas muy populares. Primero como el elfo Tauriel en El Hobbit y después en el Universo de Marvel con Ant-Man, junto a Paul Rudd.

Ahora, la actriz canadiense de 44 años ha anunciado que se ha retirado y ha aparcado su carrera como actriz para alejarse de Hollywood. Lo ha hecho recuperando un vídeo de 2006 mientras estaba rodando Perdidos donde hablaba sobre cómo se veía dentro de 10 años.

"Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo de la actuación, pero de forma ideal, dentro de 10 años me gustaría ser una actriz retirada". Me gustaría tener una familia y me gustaría escribir y potencialmente influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria", se le oye decir.

Algo que finalmente parece que ha llegado a conseguir: "Estoy tan llena de alegría y satisfacción hoy mientras vivo mi propia visión. Gloria a Dios, me siento muy agradecida por mis bendiciones. Alejarte de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo con satisfacción. Puede que algún día regrese a Hollywood pero, por ahora, este es el lugar al que pertenezco. Ha llegado una nueva época y ESTOY LISTA... y ESTOY FELIZ".

Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' | Marvel

De esta manera, parece que Evangeline Lilly se ha adentrado en una etapa vital mucho más espiritual. Así, tras su comunicado ha publicado un vídeo donde muestra la preciosa corteza de un árbol y donde escribe:

"Sólo viviendo la vida puedes liberarte de ella. Así que vívela en la medida que te convenga".