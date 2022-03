'Euphoria': Jacob Elordi confiesa lo "extraño" que se siente al desnudarse frente a sus compañeros

No es el primer actor que cuenta cómo se sintió rodando las escenas más explícitas de la serie, en especial, aquellas que incluían desnudos. Ahora Jacob Elordi se ha unido a ellos, y ha decidido hablar sobre el tema: las ha calificado como "raras".

Fue durante una entrevista en 'The Ellen DeGeneres Show', cuando Jacob Elordi se sinceró sobre grabar desnudos en la serie 'Euphoria', donde interpreta a uno de los protagonistas, Nate Jacobs, a quien describió como un "dulce y adorable psicópata de 18 años".

Así se sintió Jacob Elordi

Una gran cantidad de las escenas que protagoniza Nate son desnudos, y en muchas ocasiones, bastante explícitos. Elordi dijo que tampoco se ha cuestionado demasiado ese tema, ya que "no tiene más opción", porque es algo que "va incluido en el personaje". "Él es un atleta machista y ultramasculino. Estos tipos de chicos tienden a andar sin camiseta, así que en cierta parte está bien", comenzó diciendo Elordi.

Además, el actor explicó que para supervisar y ayudar a grabar las escenas más explícitas, cuentan con una "coordinadora de intimidad, es como una segunda madre. Ella dice: '¿Te sientes cómodo? ¿Estás bien?', hasta el punto que es como 'Sí, sí, Estoy bien'".

Jacob también recalcó el hecho de que el equipo ha sido el mismo desde que la serie comenzó a grabarse, y esa confianza "facilita las cosas". Si embargo, también ha reconocido que prácticamente es como "desnudarse frente a tu familia, un poco extraño".

Definitivamente, aunque para Jacob Elordi rodar escenas con poca ropa no supone un gran problema, admitió que "siempre es raro".

No todos piensan así

Grabar escenas explícitas siempre supone un reto, para algunos actores más que otros. Por ejemplo, la actriz Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie, es una de las personas que más escenas en topless protagoniza, y en una entrevista confesó que no siempre había estado conforme con el guion: "Hay momentos en los que se suponía que Cassie no tenía camisa y yo sentía que realmente eso no era necesario".

