¿Regresará Cal Jacobs a la temporada 3 de 'Euphoria'? Eric Dane responde

Antes de que sigas leyendo advertimos que esta noticia tiene spoilers de la temporada 2 de 'Euphoria'. La última entrega de la serie de HBO Max ha sido toda una revolución que ha cautivado a los fans de la ficción.

A lo largo de los 8 episodios de 'Euphoria' hemos podido conocer más de algunos personajes secundarios de la serie. Uno de ellos ha sido el de Cal Jacobs, el padre de Nate, interpretado por Eric Dane, y a quien hemos podido entender mucho más.

Primero desabrimos que Cal ha vivido amargado toda su vida por no haber podido desarrollar su sexualidad tras casarse con su mujer cuando casi era un adolescente.

Después, se mostraron los demonios de Nate con su padre tras descubrir sus vídeos donde grababa sus encuentros sexuales. En el episodio final se ve como Nate llama a la policía y denuncia a su padre quien acaba siendo arrestado.

Jacob Elordi y Eric Dane como Nate y Cal Jacobs | HBO Max

Ahora, Eric Dane ha hablado con 'Variety' a quien asegura que "va a haber redención" con su personaje: "Quiero decir, esa es la trayectoria en la que se encuentra. No puedo imaginar la vida de Cal desde el confinamiento solitario. Es difícil incluir a Cal en la historia cuando está tras las rejas".

El actor cree que en la temporada 3 Cal y Nate acercarán posturas: "Eso espero. Creo que eso es, de una manera extraña, lo que estaba sucediendo en esa escena. Cuando dije lo que dije en el vestíbulo [en el episodio 4], te diste cuenta de que Nate no dijo nada. Tuvo una oportunidad real. expresarse con lo que sentía, incluso con el arma".

Para adentrarse más en la última escena de Cal en la temporada 2: "El arma era su forma de decir: 'Te odio, papá, por lo que me hiciste'. Incluso dice, 'Siempre te he protegido y me odiaste por eso'. Porque Cal se sentía como un pedazo de mierda. Estaba resentido con su hijo por eso. Pero Nate tiene una oportunidad real de hacer lo que hice en el vestíbulo".

Eric Dane habla sobre cuándo será la temporada 3 de 'Euphoria'

Además, el actor ha hablado sobre el gran trabajo que hace el reparto más joven en 'Euphoria': "No hay palabras para describir cuánto amo la serie. Estos niños, los llamo niños, ¿puedes creerlo? Estos adultos jóvenes son tan talentosos. Me sorprende cada vez que veo su trabajo".

Para terminar respondiendo a cuándo podremos ver la temporada 3: "Acabo de ver algo que decía 2024, lo cual tiene sentido. Quiero decir, regresaremos y grabaremos tal vez en noviembre. No lo sé. No lo he oído. Siempre va a estar cambiando", explica.

