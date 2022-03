Sydney Sweeney ('Euphoria') cambia radicalmente de look entre rumores de compromiso

Después del explosivo final de la temporada 2 de 'Euphoria', Sydney Sweeney se ha embarcado en un nuevo proyecto. La actriz protagonizará 'National Anthem' junto a un cast repleto de rostros conocidos. Junto a ella, Eric Dane (Cal Jacobs) se ha unido a una película que girará en torno a los nativos americanos.

Para interpretar el papel, la actriz ha compartido una imagen de cómo luce su nuevo personaje y en el que aparece con un cambio radical. La estrella de 'The White Lotus' ha dejado atrás su característica melena rubia en favor de una pelirroja. Este look diferente ha despertado numerosos comentarios en redes sociales, la mayoría señalando lo bien que le queda este tono cobrizo.

En la imagen, está caracterizada como Penny Jo Poplin, la cual viste una camisa de cuadros y un pañuelo rojo, al más puro estilo de la obra teatral 'Oklahoma!'.

Según Deadline, la sinopsis es la siguiente: "La película seguirá a un grupo de personas en su búsqueda de una extraña camiseta fantasma de nativos americanos Lakota. Unos buscan fortuna, otros la libertad personal, mientras que otros simplemente quieren devolverla como es debido a su hogar". El elenco lo completan Halsey, Paul Walter Hauser, Simon Rex, Toby Huss, Gavin Maddox Bergman, Harriet Sansom Harris y Derek Hinkey.

El detalle que revelaría que Sydney Sweeney está comprometida

Todo esto surge en medio de los rumores sobre su compromiso. La actriz lleva desde 2018 saliendo con su novio, Jonathan Davino. Y ahora, el portal web TMZ ha captado a la actriz portando un gran anillo que podría ser de compromiso, señalando a su vez que no había sido vista con él antes.

Sweeney, de 24 años, y Davino, de 37, no han confirmado esta noticia, ya que ambos han mantenido su relación de forma privada. Él es un empresario cuya familia es propietaria de un popular restaurante italiano.

Sobre el hecho del anonimato en cuanto a sus relaciones, Sweeney declaró a Cosmopolitan que no le gusta salir con gente del mundo del espectáculo: "No salgo con personas que están en el centro de atención. No salgo con actores o músicos ni con nadie del entretenimiento porque así puedo ser Syd, puedo ser normal y es más fácil".

