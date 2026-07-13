Hudson Williams explota contra unos fans y rompe su propia foto e intenta quemarla: "Sois unos perturbados"

Hudson Williams ha protagonizado un tenso momento en las calles de París después de encontrarse a la salida de su residencia con un grupo de hombres que le esperaba con varias fotografías para que las firmase. El actor, que está en su punto álgido de popularidad gracias a la serie Más que rivales, visiblemente molesto, les ha acusado de haberle seguido hasta allí y ha terminado intentando quemar una de sus propias fotos.

El incidente ha tenido lugar mientras el actor canadiense se encontraba en la capital francesa con motivo de la Semana de la Moda de París. Cuando Williams ha bajado de un coche, varios hombres se han acercado a él con fotografías y uno de ellos ha comenzado a grabar el encuentro mientras le pedía un autógrafo.

Hudson Williams | Gtres

"Chicos, me habéis seguido hasta mi hotel", les ha reprochado el intérprete. Aunque los hombres han intentado disculparse, el actor ha rechazado sus explicaciones y ha insistido en que su comportamiento había cruzado una línea: "No digáis 'lo siento'. No podéis hacer esto. Esto es jodidamente raro".

La tensión ha seguido aumentando cuando Williams ha cogido una de las fotografías y ha tirado al suelo el rotulador que habían llevado para conseguir su firma. "Vosotros no sois fans. Estáis siendo realmente inquietantes y me acabáis de seguir, ¿vale? Esto no se hace", ha asegurado.

El protagonista de Más que rivales ha sacado entonces un mechero e intentado prender fuego a su propia fotografía delante de los hombres. Al no conseguir encenderla, ha asegurado que la quemaría al llegar a casa y les ha exigido que se marchasen. "Gracias. Ahora, por favor, marchaos. Estáis perturbados", ha dicho durante el enfrentamiento. El tenso momento ha quedado grabado en vídeo y puede verse completo en News.com.

Williams lo ha intentado una segunda vez, pero el mechero ha vuelto a fallar. Finalmente, uno de los miembros de su equipo de seguridad ha intervenido para alejarlo de la situación y evitar que continuase el enfrentamiento. Antes de marcharse, el actor ha roto la fotografía y la ha tirado al suelo.

El incidente llega en plena explosión de popularidad de Hudson Williams gracias a Más que rivales, donde interpreta a Shane Hollander. Un éxito que también ha multiplicado la atención alrededor del actor, aunque, como ha dejado claro durante este tenso encuentro, para él existe una importante diferencia entre encontrarse con un fan y que alguien le siga hasta su hotel.